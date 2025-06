Con poca afluencia y muchas dudas sobre cómo se debía votar, miles de habitantes de Ecatepec, Estado de México, en su mayoría adultos mayores, acudieron a las casillas para elegir a magistrados, ministros y jueces, en las primeras elecciones judiciales del país.

La primera duda surgió para aquellos ciudadanos que no encontraron su casilla, porque cambio de ubicación, o porque se equivocaron de sección.

Por la mañana y hasta mediodía, las filas predominaron, pero no necesariamente porque las casillas se instalaron con retrasos o porque había muchas personas esperando su turno, sino porque las boletas eran complejas y confusas, lo que generaba que todo avanzara lento.

Varias personas acudieron sin saber quiénes eran los candidatos, qué cargos se elegían en sus estados, cómo se llenaban las boletas.

La mayoría tardaba aproximadamente 15 minutos o hasta más en llenar sus boletas. En las filas había desesperación por el tiempo de espera y para muchos, al llegar su turno, era una sorpresa que tuvieran que llenar 10 boletas; cuando las revisaban, las dudas eran visibles en sus rostros.

Los que iban acompañados preguntaban a sus familiares o conocidos como llenar las boletas; aquellas personas que iban solas solicitaban orientación con los funcionarios de casilla.

También había quienes se copiaban las respuestas con la persona sentada a su lado y es que, en esta votación, las mamparas para votar fueron abiertas, y en casas donde el espacio era limitado, estaban colocadas una a lado de la otra sobre una mesa de manera, con solo voltear se podían ver los números que escribía la persona de al lado.

Aunque en una elección normal no está permitido que otras personas digan a otros como votar o por quienes, este domingo se rompieron las reglas. Los funcionarios no llamaron la atención a quienes votaban en compañía, sobre todo en los adultos mayores, quienes eran guiados por sus hijos o nietos y es que, incluso con lentes, algunos no lograban ver bien los números de los candidatos.

“Fue un poco confuso, mucha gente preguntaba, pedía orientación, se les estaba ayudando, no a copiar, algunos que son adultos mayores y no sabían, no veía bien, tenían que ayudarles, traían familiares, pues obviamente se les permitía porque era de confianza.

“Hubo gente, sí, hubo gente que vino a votar hasta eso y se pensaba que iba a ser menos, pero estuvo muy tranquilo y aun así sí vinieron a votar. Pero la mayoría fue gente mayor. Pocos fueron los que eran jóvenes, los que vinieron a votar aquí en esta (casilla) era la mayoría gente grande”, comentó Verónica Medina, residente de Ecatepec, quien fungió como primera escrutadora de casilla en la colonia Nueva Aragón.

Al salir de los centros de votación, los comentarios eran de que la votación fue “un relajo”, que habían acudido a votar porque “había que hacerlo”. Algunos reconocieron que no conocían a los candidatos o que “eran un chorro de números”.

Fueron contadas las personas que sí investigaron a los candidatos, que se habían preparado para ejercer su voto.

Ya para la tarde, los centros de votación se notaban vacíos, los ciudadanos que aún faltaban por votar se asesoraban con quienes ya habían ejercido su voto.

“Mucha gente, pues ahora sí que preguntaba y uno (los funcionarios) no sabe. Una señora dijo que ella sí se había informado, era una señora ya grande y que venía a ejercer su voto, que sí se metió a ver”, dijo Verónica Medina.

