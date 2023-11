Ejido Viejo una comunidad de Coyuca de Benítez, quedó sepultada en kilos de lodo, no hay luz, agua, tampoco condiciones para un albergue ni siquiera las autoridades lograron instalar un comedor comunitario. No hay paso en la carretera.

Además, sufrieron la muerte de una persona, así lo relató a EL UNIVERSAL la titular del Instituto de la Mujer municipal, Maelena Texta Mongoy.

Maelena Texta salió con el presidente municipal Ossiel Pacheco Salas, quien acudió a la comunidad para conocer la situación e instalar un comedor “pero no hay condiciones”. Tras las diligencias en Coyuca, donde sí hay señal telefónica no tenía forma de regresar, más que pidiendo un “raide” y luego caminar algunos kilómetros a oscuras en medio de los escombros.

Ella fue la encargada de dar parte por medio de un Facebook Live a cientos de personas que esperan saber si sus familiares se encuentran bien, además fue por víveres y conocer los avances para el apoyo de maquinaria para arreglar el sistema de agua y destapar los caminos para que logre entrar la ayuda humanitaria.

Foto: Especial

Lee también VIDEO: Los últimos momentos del yate Aca Rey, antes de hundirse junto con su tripulación tras paso de “Otis” en Acapulco

En Ejido Viejo no hay personas reportadas como desaparecidas

De acuerdo con Maelena Texta, Ejido Viejo fue una de las zonas más afectadas de Coyuca. “Todas las casas sufrieron afectaciones de lodo por el desbordamiento del arroyo, si acaso 2 casas se salvaron. Las bardas se cayeron, todos los techos de lámina volaron, ninguno quedó de pie, muchas casas fueron destruidas. Los árboles del cerro se desprendieron, se cayeron fue como si los hubieran podado”, relató a EL UNIVERSAL vía telefónica.

Foto: Especial

Maelena Texta explicó que en Ejido Viejo la mayoría de habitantes son campesinos “la gente se dedica al coco, mango, limón; las huertas quedaron destrozadas”. Además aún no hay agua, señal telefónica por lo que tuvo que realizar un en vivo en Facebook para informar a cientos de familiares que están bien y que no se preocupen.

Sin embargo, en Ejido Viejo no hay personas reportadas como desaparecidas o no localizadas pero sí murió una persona. “Nada más hubo una pérdida humana. No tenemos desaparecidos porque la gente corrió se salió se encerró en los baños de concreto que fueron construidos hace un tiempo”, contó Maelena Texta.

Foto: Especial

La titular del Instituto de la Mujer de Coyuca contó que la gente abrió las tiendas y saqueó los comestibles. “Algunos saquearon tiendas agarraron arroz, aceite. Las vecinas prepararon arroz y frijoles y eso es lo que hemos estado comiendo”.

Maelena Texta explicó que este lunes les llegaron algunas despensas, sin embargo, aún falta mucho lodo por sacar de las casas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.