Mérida, Yucatán- El rodaje de la película “Pedro Pan”, que se realizaba en el centro de Mérida, se vio interrumpido porque ejidatarios de Cinco Colonias ocuparon la calle 61 frente al Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad.

Los comuneros exigen al Gobierno del Estado atienda sus demandas, ya que siguen sin recibir el pago de 18 hectáreas que les expropiaron durante el gobierno del priista Rolando Zapata y que al día de hoy están ocupadas por paracaidistas.

De igual manera reclaman el pago pendiente de 204 hectáreas que formaron parte de la expropiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de Mérida.

Ejidatarios llegan a la zona de grabación en yucatan (19/11/2025). Foto: Especial

Los ejidatarios aseguran que el gobernador Joaquín Díaz Mena se comprometió a resolver el conflicto.

Los manifestantes aseguran que han denunciado que, pese a que han buscado reunirse con el gobernador, no han recibido respuesta.

Aseguran que solo han sido recibidos por funcionarios del IVEY, que les han dicho que “la última palabra” la tiene el gobernador.

Ejidatarios se manifiestan frente al rodaje de película en Yucatán (19/11/2025). Foto: Especial

Por su parte, la producción de “Pedro Pan”, dirigida por Richie Adams, continuó sus grabaciones en diversos puntos de Mérida.

La película narra la historia de Carlos José Álvarez sobre la Operación Pedro Pan, que trasladó a más de 14 mil niños cubanos a Estados Unidos entre 1960 y 1962.

aov/cr