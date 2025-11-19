Más Información
"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia
Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG
Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal
Hermosillo, Sonora.- El gobierno del estado emitió este miércoles una serie de medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas en la región serrana y el corredor del Río Sonora.
De acuerdo con el aviso oficial, este miércoles 19 de noviembre quedarán suspendidas las clases en el turno vespertino para todas las escuelas públicas y particulares de nivel básico ubicadas en los municipios:
- Aconchi
- Agua Prieta
- Arizpe
- Bacoachi
- Banámichi
- Baviácora
- Fronteras
- Huépac
- San Felipe de Jesús
- Nacozari
- Ures
Asimismo, como medida de prevención ante el descenso de temperaturas, el jueves 20 y viernes 21 de noviembre se retrasará una hora el ingreso al turno matutino en planteles públicos y privados de nivel básico de los municipios de
- Arivechi
- Arizpe
- Bacadéhuachi
- Bacerac
- Bacoachi
- Bavispe
- Cananea
- Fronteras
- Huachinera
- Ímuris
- Nácori Chico
- Nogales
- Sahuaripa
- Santa Cruz
- Yécora
Lee también Detienen a hombre acusado de fraude genérico por más de 3 mdp; simuló venta de un inmueble en Hermosillo, Sonora
Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones que se emitan durante las próximas horas, ya que el comportamiento de las condiciones meteorológicas podría cambiar.
Se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas serranas donde las temperaturas podrían descender de manera significativa.
Se esperan nevadas y aguanieve
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que de acuerdo a pronósticos oficiales, durante las próximas horas empezarán a internarse algunas bandas nubosas sobre Puerto Peñasco los cuales mantendrán un corto periodo de tiempo lluvias intermitentes moderadas y vientos fuertes en la región y tramo carretero con Sonoyta.
Por otro lado, en el oriente y centro, específicamente en municipios de la región del río, comenzarán a detonar algunas celdas generando lluvias moderadas a fuertes cerca del sector durante el horario vespertino. Posteriormente, se desplazarán hacia el norte en la región nororiente de Sonora.
Lee también En México “se abraza a los delincuentes”, asegura madre de activista Nadia Vera ante probable liberación de Javier Duarte
Por su parte, durante la noche y madrugada se espera un incremento en las lluvias para el sector norte, centro, norponiente, sur y oriente.
Estas precipitaciones se van a generalizar en todo el estado y se prevén que sean de intensidad moderada, aunado a esto, rachas de viento fuertes y un descenso de temperaturas marcado para municipios de la sierra.
Ante esto, no se descarta la presencia de nieve/aguanieve sobre las zonas montañosas y descargas eléctricas.
Se recomienda extremar precaución y atender las indicaciones de las autoridades locales.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]