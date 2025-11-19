Hermosillo, Sonora.- El gobierno del estado emitió este miércoles una serie de medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas en la región serrana y el corredor del Río Sonora.

De acuerdo con el aviso oficial, este miércoles 19 de noviembre quedarán suspendidas las clases en el turno vespertino para todas las escuelas públicas y particulares de nivel básico ubicadas en los municipios:

Aconchi

Agua Prieta

Arizpe

Bacoachi

Banámichi

Baviácora

Fronteras

Huépac

San Felipe de Jesús

Nacozari

Ures

Asimismo, como medida de prevención ante el descenso de temperaturas, el jueves 20 y viernes 21 de noviembre se retrasará una hora el ingreso al turno matutino en planteles públicos y privados de nivel básico de los municipios de

Arivechi

Arizpe

Bacadéhuachi

Bacerac

Bacoachi

Bavispe

Cananea

Fronteras

Huachinera

Ímuris

Nácori Chico

Nogales

Sahuaripa

Santa Cruz

Yécora

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones que se emitan durante las próximas horas, ya que el comportamiento de las condiciones meteorológicas podría cambiar.

Se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas serranas donde las temperaturas podrían descender de manera significativa.

Comunicado sobre suspensión de clases en Sonora por lluvias y bajas temperaturas (19/11/2025). Foto: Especial

Se esperan nevadas y aguanieve

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que de acuerdo a pronósticos oficiales, durante las próximas horas empezarán a internarse algunas bandas nubosas sobre Puerto Peñasco los cuales mantendrán un corto periodo de tiempo lluvias intermitentes moderadas y vientos fuertes en la región y tramo carretero con Sonoyta.

Por otro lado, en el oriente y centro, específicamente en municipios de la región del río, comenzarán a detonar algunas celdas generando lluvias moderadas a fuertes cerca del sector durante el horario vespertino. Posteriormente, se desplazarán hacia el norte en la región nororiente de Sonora.

Por su parte, durante la noche y madrugada se espera un incremento en las lluvias para el sector norte, centro, norponiente, sur y oriente.

Estas precipitaciones se van a generalizar en todo el estado y se prevén que sean de intensidad moderada, aunado a esto, rachas de viento fuertes y un descenso de temperaturas marcado para municipios de la sierra.

Ante esto, no se descarta la presencia de nieve/aguanieve sobre las zonas montañosas y descargas eléctricas.

Se recomienda extremar precaución y atender las indicaciones de las autoridades locales.

