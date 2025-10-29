Este miércoles, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido durante el día y cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se prevén vientos de componente norte de entre 10 y 30 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles levantamientos de polvo o ramas caídas.

Lee también Frente frío 10 en México: ¿cuándo entra y a qué estados afectará más?

La temperatura mínima registrada esta mañana fue de 11°C, mientras que el termómetro podría ascender hasta los 22°C en el transcurso del día.

La SGIRPC exhortó a la población a mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL