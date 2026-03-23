Culiacán, Sin.- Elementos del ejército en un recorrido por Santa Apolonia, en el municipio de San Ignacio, descubrieron un campamento improvisado para descansa de un grupo delictivo, donde se logró detener a tres hombres armados.

Las autoridades informaron que en este sitio se aseguraron cuatro fusiles automáticos, veintidós cargadores abastecidos y mil 111 cartuchos útiles para fusiles automáticos, por los que los detenidos y las armas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para que continúen con las investigaciones.

Se pidió a la población reportar en forma anónima a las líneas de emergencia sobre la presencia de personas armadas, tanto en el medio rural como urbano para que los tres niveles de gobierno puedan actuar con rapidez y se logre detenerlos.

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