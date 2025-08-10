TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció la lucha, y aportación política y social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya irrupción en 1994 mostró la marginación y la pobreza, así como el abandono y el olvido de la federación.

Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas, el mandatario destacó que en aquel año llegó a Chiapas un movimiento que marcó "nuestra vida, para todo México y para todo el mundo".

"El zapatismo mostró la pobreza. '¿Por qué nos olvidó la patria?' Fue un mensaje que dieron en ese momento, que a mí me llena de emoción y se me llenan los ojos de lágrimas; por eso estoy aquí como un reconocimiento a esa lucha".

Después de que realizó un repaso histórico de la lucha de los pueblos originarios en distintos procesos y etapas chiapanecas, como el movimiento zapatista y los diálogos por la paz y la reconciliación, Ramírez Aguilar reconoció la resistencia, la paciencia y la prudencia que han permitido mantener vivas sus culturas, lenguas y tradiciones.

"Ser sujetos de derechos y no de política pública, son dos conceptos completamente distintos. Por eso vengo a ratificar ese compromiso por el cual se realizaron los diálogos, primeramente aquí en la cabecera municipal, que debe haber un gobierno que obedezca y no un gobierno que mande", puntualizó el gobernador.

