Villahermosa.— Un violento desalojo por parte de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sufrieron estudiantes del Tecnológico Superior de los Ríos, quienes desde hace un mes mantienen una manifestación por irregularidades en el plantel universitario.

En las últimas semanas, mantuvieron tomadas las instalaciones educativas ante la exigencia de los estudiantes de la destitución del director Iván Arturo Pérez Martínez, a quien acusaron de actos de corrupción y lo responsabilizan de las malas condiciones en que se encuentra la institución.

El lunes 5 de mayo los alumnos y trabajadores del instituto decidieron bloquear la carretera Balancán-Villahermosa, uno de los accesos principales al municipio, y para ello atravesaron palos y quemaron neumáticos sobre la vialidad a fin de impedir el libre tránsito de los automovilistas.

Este miércoles, los manifestantes aceptaron liberar la vía, pero sólo si se retiraban los elementos de seguridad; sin embargo, los antimotines comenzaron a retirar los obstáculos sobre la carretera, mientras los alumnos entonaban el Himno Nacional.

Momentos después, luego de que los estudiantes se negaran a levantar la protesta, los antimotines comenzaron a lanzar gas lacrimógeno contra ellos, quienes en un primer momento se refugiaron dentro de las instalaciones, pero después salieron y se desató un altercado en el que varios resultaron lesionados por el uso de la fuerza pública.

La situación generó la condena de los líderes de los partidos de oposición del PRI y del PRD, quienes acusaron un abuso de autoridad y la falta de diálogo por parte del gobierno estatal para llegar a una solución al conflicto.

Incluso, el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Que, aseveró que se sumarían a las acciones de protesta de los estudiantes con una movilización mayor e incluso presentarían denuncias formales contra el gobernador Javier May por la agresión a los estudiantes.

“Este gobierno engaña a la población ofreciendo diálogo, pero lo que dan es garrote. Hago un llamado enérgico a la presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy seguro que ella no sabe que fueron garroteados los estudiantes por indicaciones de Javier May. En ningún otro gobierno se había atacado a los jóvenes como con Javier May, que protestan por mejor educación y tienen conflictos con la Dirección de la escuela”, advirtió.