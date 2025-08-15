Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Un sacerdote señalado en los delitos de abuso sexual y violación en agravio de una adolescente, fue detenido por Policías de Investigación en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y puesto a disposición del Juzgado que lo requería en la Ciudad de México.

A través de un mandato judicial vigente, la Dirección de Órdenes de Aprehensión colaboró con la Fiscalía de la Ciudad de México para detener a Bernardo “N”, sacerdote de nacionalidad colombiana, señalado en una denuncia por abuso sexual agravado y violación agravada, en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, tras los abusos, Bernardo “N” habría amenazado a la menor de edad con hacer daño a su familia para que no contara lo sucedido.

Leer también: Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Sin embargo, a principios de este año, la víctima contó a su familia lo sucedido, por lo que se interpuso una denuncia que permitió identificarlo y detenerlo.

La madrugada del domingo 10 de agosto, agentes investigadores lograron ubicarlo en el Aeropuerto de Guadalajara, tras bajar de un vuelo proveniente desde Panamá.

La orden de aprehensión le fue cumplimentada en los pasillos de la terminal aeroportuaria, y fue decretada por el Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número doce.

El señalado ya fue presentado ante el Juzgado que lo solicitaba para continuar con las investigaciones de ambos delitos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr