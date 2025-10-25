El presunto feminicida de una niña de cuatro años fue detenido este viernes por elementos de la Fiscalía de Jalisco y trasladado hasta un complejo penitenciario para continuar con el proceso penal.

Después de que la madre de la niña denunciara que su pareja la mantenía amenazada y le había confesado el feminicidio, Carlos Jesús “N”, de 29 años, fue identificado como autor intelectual y material de la pequeña, por lo que el Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá emitió la orden de aprehensión que fue ejecutada por los agentes ministeriales.

Lee también: Marchan en Aguascalientes para exigir justicia por Ángela Muñoz, quinceañera hallada muerta en Querétaro

El cuerpo de la menor fue localizado el pasado 22 de octubre dentro de una bolsa en un lote baldío de la colonia Jardines del Verano, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lo que derivó en las investigaciones que arrojaron como principal sospechoso a Carlos Jesús “N”, quien además era padrastro de la víctima.

A través de la Comandancia de Feminicidios, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, trasladó este 24 de octubre al detenido hasta un complejo penitenciario, donde permanecerá mientras inician las audiencias correspondientes.

Por las circunstancias en que ocurrieron los hechos, hasta el momento las investigaciones se llevan bajo el protocolo de feminicidio, previsto y sancionado por el Artículo 232-BIS fracciones II, III y VI del Código Penal de Jalisco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr