Tijuana, Baja California.- Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) capturó a Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”, líderes del "cártel inmobiliario" en esta ciudad fronteriza, pero también cuentan con orden de aprehensión por extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa.

Los elementos policíacos aseguraron también 50 casas habitación en el fraccionamiento Laderas del Mar que habían sido tomadas con violencia.

Su detención se debe a las denuncias que se habían presentado y fueron investigadas, se realizaron las indagatorias tanto de inteligencia como de campo, por el personal de la FGE que presidente María Elena Andrade Ramírez.

Las labores de seguimiento coordinadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se cumplimentaron con las capturas efectuadas en diversos puntos distintos de la ciudad.

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Christian Pablo “N” fue localizado y detenido a las 13:30 horas en la calle Paseo Mil Cumbres, colonia Cumbres de Juárez, mientras que Emmanuel Aurelio “N” fue capturado de manera simultánea en la calle Sánchez Taboada de la colonia Revolución.

A los ahora detenidos se les informó de sus derechos constitucionales y fueron puestos de inmediato, a disposición de la autoridad judicial para iniciar su proceso penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, ambos supuestos delincuentes están relacionados con la apropiación violenta de 50 casas habitación ubicadas en las calles Alta Mar y Baja Mar del fraccionamiento Laderas del Mar, Segunda Sección, en Playas de Tijuana.

Además se menciona que el modus operandi consistía en el arribo de sujetos armados a bordo de diversos vehículos para desalojar ilegalmente a los ocupantes y apoderarse de predios e inmuebles.

En respuesta a estos hechos, agentes investigadores procedieron al aseguramiento de las viviendas vinculadas al caso para restituir el Estado de Derecho.

Estas acciones responden a las instrucciones precisas de la Fiscal General, Ma. Elena Andrade Ramírez, de combatir con firmeza los delitos que vulneran el patrimonio y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas.

Con este golpe al crimen organizado en el sector inmobiliario, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas de inteligencia para garantizar que ningún acto de despojo quede impune en la entidad, se precisa en el comunicado.