Más Información

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Tarandacuao, Gto.- El niño de 9 años de edad, asesinado por su padre con un machete, es velado por familiares en la comunidad Bellavista, en el municipio de , en tanto que su progenitor fue detenido por agentes de Investigación Criminal.

La noche del 12 de agosto de 2025, el menor fue herido en el abdomen al tratar de defender a su madre, Betzi, quien sigue hospitalizada por las lesiones en la cabeza que le ocasionó su esposo .

El cuerpo de Santiago llegó a su tierra natal, en donde lo esperaban sus abuelos maternos, quienes llegaron de Estados Unidos para darle el último adiós y acompañar a Betzi.

Lee también:

Familiares de Daniel también participaron del funeral al igual que decenas de vecinos de la comunidad, quienes se duelen de la tragedia bajo una carpa que se instaló en la calle San Diego.

A la vez, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) informó que integra una Carpeta de Investigación en contra de Daniel “N” por los delitos de homicidio en razón de parentesco y tentativa de feminicidio.

El imputado fue detenido con una orden de aprehensión después de que salió huyendo de la escena del crimen.

Lee también:

Daniel “N” fue puesto a disposición de un juez penal en espera de que en los siguientes días se defina su situación por la muerte de su hijo y el intento de feminicidio de la madre del niño.

En un comunicado, la fiscalía se comprometió a que no habrá espacio para la impunidad. Quienes atenten contra la vida y la integridad de niñas, niños y mujeres enfrentan todo el peso de la ley, con el firme objetivo de evitar que estos terribles hechos se repitan, se lee en el comunicado de la FGE.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses