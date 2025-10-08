Culiacán.- En acciones efectuadas en los municipios de Culiacán y Escuinapa, elementos militares lograron capturar a cuatro personas del sexo masculino, los cuales portaban armas de fuego automáticas, chalecos tácticos y placas balísticas.

Cerca del poblado Estación Rosales, en la parte poniente de la capital del estado, en un reconocimiento terrestre, elementos del ejército observaron a dos personas del sexo masculino, los cuales al notar su presencia intentaron huir rápidamente.

Al ser alcanzados por los militares, descubrieron que uno de ellos portaba un rifle automático, un cargador abastecido y 22 cartuchos útiles, por lo que estos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que resuelva su situación legal.

Foto: Especial

En la cabecera municipal de Escuinapa, personal militar que realizaba un patrullaje se percató que dos hombres se daban a la fuga al notar su presencia, por lo que estos tuvieron que ser perseguidos entre la maleza hasta darles alcance.

A estas dos personas del sexo masculino, de apariencia jóvenes, se les encontró un arma larga, un cargador abastecido, 29 cartuchos útiles, cuatro placas balísticas y un chaleco táctico, por lo que los detenidos, junto con el arma y el resto de los objetos que se les encontró, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

afcl/LL