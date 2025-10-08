Cuernavaca.— La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso a disposición del Ministerio Público a tres de sus elementos, sus armas y una unidad, para ser investigados por el homicidio de un hombre que grababa con su teléfono móvil un operativo en la colonia Los Patios de la Estación, en Cuernavaca.

De acuerdo con los reportes, la noche del pasado lunes, alrededor de las 23:15 horas, la víctima, identificada como Luis Ángel “N”, caminaba rumbo a su trabajo en el mercado Adolfo López Mateos, cuando vio que varios agentes estatales mantenían detenido a un automovilista por conducir un vehículo con reporte de robo.

Testigos indicaron que el hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar lo que consideró un acto injusto por parte de los policías, pero en ese momento uno de los elementos policiales le disparó directamente en la cabeza. Luis Ángel cayó muerto mientras los policías huyeron del lugar dejando su cuerpo tirado sobre la calle.

Durante la madrugada del martes, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar la identidad del agente responsable.