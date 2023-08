Por actos vandálicos que alteraron el orden público fueron detenidas 3 personas que participaron en los disturbios en Zacualtipán Hidalgo, donde el presidente municipal Edgar Moreno Gayoso tuvo que huir por la azotea de su domicilio, debido a qué los vecinos allanaron su casa la saquearon y vandalizaron.

El pasado martes 1 de agosto, cientos de pobladores se manifestaron desde temprana hora, afuera de la alcaldía para exigir justicia por la muerte de Estanislao Hernández Hernández, quien presuntamente perdió la vida debido a los golpes que recibió durante una detención realizada por agentes municipales.

La protesta se salió de control y culminó con el allanamiento y destrucción de propiedad, no sólo en la presidencia municipal, sino también en la casa del edil y de algunos de sus familiares. La Procuraduría de Justicia dio a conocer qué elementos de la División de Investigación, aprehendieron a dos adultos y un adolescente que participaron en estos hechos.

Los detenidos fueron identificados con iniciales C. C. C, así como, N. R. H, mientras que del adolescente se reservaron sus datos generales.

El encargado del despacho de la Procuraduría de justicia, Santiago Nieto Castillo informó que se encuentran abiertas tres carpetas de investigación, entre ellas la de actos vandálicos la cual continúa en integración y se han recabado entrevistas de quienes fueron afectados, en su integridad física, así como en su patrimonio.

También resaltó que se trabaja en datos de prueba en dos carpetas de investigación más , una por abuso de autoridad en agravio de Hernández Hernández y la otra carpeta integrada el 31 de julio, por la muerte de un adulto mayor .

El gobernador Julio Menchaca Salazar advirtió que estos hechos no quedarán impunes y la Procuraduría de Justicia mantendrá la investigación.

