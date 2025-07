Un equipo de científicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas en el campus Gómez Palacio, descubrió en un manantial de Los Chorros, Coahuila, la especie de caracol de agua dulce más pequeña del mundo.

El diminuto molusco, de apenas 0.7 milímetros de longitud, fue descrito recientemente en la revista científica Zootaxa, una de las más reconocidas a nivel internacional en el ámbito de la taxonomía. El hallazgo no solo implica una nueva especie, sino también la definición de un nuevo género, lo que subraya la importancia biológica del descubrimiento.

La especie fue nombrada Microphreatus saltillensis, en honor a la ciudad de Saltillo, próxima al sitio donde fue encontrada. De acuerdo con la UJED, se recolectaron más de 80 ejemplares en un manantial alimentado por aguas subterráneas.

“Cuando observamos estas conchas en las muestras, notamos que eran aún más pequeñas que las de los caracoles subterráneos que comúnmente estudiamos. Tras una revisión exhaustiva de literatura internacional, confirmamos que se trata del caracol de agua dulce más pequeño del mundo descrito hasta ahora”, explicó el doctor Alexander Czaja, quien encabeza el equipo de investigación.

Investigadores en búsqueda del caracol (31/07/2025). Foto: Especial

Hallados en un ecosistema aislado

La nueva especie habita entre granos de arena en sedimentos saturados de agua subterránea, lo que ha exigido adaptaciones evolutivas extremas: los caracoles carecen de pigmentación, son completamente transparentes y no poseen ojos, debido a la oscuridad total de su hábitat.

“Estos organismos han evolucionado para sobrevivir en condiciones muy específicas y hostiles. Su tamaño diminuto les permite moverse entre partículas de arena. Son un ejemplo extremo de especialización biológica”, detalló Czaja.

Pese a su escala microscópica, los investigadores subrayan la importancia ecológica de los invertebrados, especialmente en ambientes subterráneos que siguen siendo ampliamente desconocidos y vulnerables.

“Cada organismo cumple un papel fundamental en su ecosistema, incluso uno que mide menos de un milímetro. Estos moluscos forman parte de redes tróficas y equilibrios ecológicos esenciales, aunque pasen desapercibidos para la mayoría”, agregó el especialista.

El manantial donde se halló Microphreatus saltillensis constituye un ecosistema aislado y altamente específico, por lo que se presume que la especie es endémica de Los Chorros. Sin embargo, los científicos no descartaron que pueda existir en otras fuentes subterráneas aún no exploradas.

Tamaño del caracol comparado con un dedo (31/07/2025). Foto: Especial

“La biodiversidad subterránea sigue siendo una de las más desconocidas del planeta. Este hallazgo es una llamada de atención para seguir investigando y conservando estos ecosistemas únicos”, comentó Czaja.

El artículo científico se titula “A new genus and species of the subterrestrial freshwater snail (Caenogastropoda: Cochliopidae) from northeastern Mexico” y fue publicado en julio de 2025. Está firmado por los investigadores Alexander Czaja, Gabriel Fernando Cardoza Martínez, Jorge Luis Becerra López, José Luis Estrada Rodríguez, Fernando Alonzo Rojo, Verónica Ávila Rodríguez y Ana Alejandra Valenzuela García.

