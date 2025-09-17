San Cristóbal de las Casas.- Dos mujeres que padecieron miasis cutánea por larvas de mosca que provoca el gusano barrenador murieron en las recientes horas, pero la Secretaría de Salud descarta que haya sido como consecuencia de esa causa, ya que sufrían enfermedades crónicas.

Un funcionario de la Secretaría de Salud señaló que una de las mujeres de 87 años sufría cáncer basocelular y otra de 83 años insuficiencia respiratoria y enfermedad renal crónica.

Así, dijo que las mujeres originarias de la región Soconusco, en la costa de Chiapas, que habían sido contagiadas con la larva de la mosca, fallecieron por otras causas, pero no por complicaciones generadas por la miasis cutánea.

De acuerdo a fuentes de Salud, en los últimos 15 días se han presentado 15 casos en humanos de miasis cutánea en los municipios de Tapachula, en la Costa; Motozintla, en la Sierra; Ocosingo, en la Selva; y Chilón, en la zona Norte.

De los 43 casos que se habían presentado, 12 de los pacientes siguen el tratamiento en un hospital, pero la mayoría continúa de manera ambulatoria.

El gusano barrenador del ganado ha golpeado a varios estados de México, desde diciembre del 2024, que fue cuando se descubrió el rebrote.

