La joven Karen López Velasco de 17 años de edad desapareció el pasado domingo 6 de julio de 2025; la última vez fue vista en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, denunció su madre Rosalía Velasco García.

Hasta el momento, expresó la señora, no cuenta con ninguna información de su paradero e informó que presentó la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado que se encuentran Nochixtlán, el mismo día que desapareció. Teme que haya sido secuestrada bajo una falsa oferta de trabajo.

"No conozco el motivo preciso por el cual haya salido de la casa, si fue por engaños de una falsa oferta laboral que llegué a saber momentos antes de su desaparición".

Rosalía Velasco detalló que uno de los últimos mensajes que recibió de ella todavía reconocía la escritura y las palabras que ella suele usar; sin embargo, horas después empezó a recibir mensajes que le parecieron extraños y en los que ella decía cosas fuera de contexto.

"Como madre conozco su forma de hablar y expresarse, por lo que se me hizo una alarma y le pedí que me mandara un audio, me mandó un audio que borró enseguida y no pude escuchar nada. Esto último me alteró completamente y tomé la decisión de levantar la denuncia inmediatamente".

A una semana de su desaparición, dijo que la Fiscalía de Oaxaca sí la ha recibido, pero siguen sin saber nada sobre su paradero.

"Por lo cual, yo como madre pido encarecidamente a todos los medios y a las madres que se solidaricen conmigo para encontrar a mi hija con bien. No tengo ninguna seguridad de que ella esté bien y a salvo, por eso pido a todos que me apoyen a localizarla y pueda regrese a salvo y con vida.

Rosalía Velasco proporcionó su número de celular personal: 962 339 9653, para cualquier información que ayude a dar con el paradero de su hija Karen López.

