Monterrey, Nuevo León.- Al menos siete jóvenes gimnastas de Nuevo León denunciaron los presuntos abusos sexuales de los que fueron víctimas por parte de su ex entrenador.

La primera denuncia pública la realizó Camila Flores a través de sus redes sociales y posteriormente se fueron haciendo públicos otros casos similares.

“Ninguna otra niña debería de pasar por esto, abrazo a mi yo de 10 años.

Un abusador no puede estar a cargo de un gimnasio y menos rodeado de niños. Mucho menos que la dueña del Gimnasio Klass, Martha Adriana Hinojosa García, mamá de mi abusador Damazo Rodríguez Hinojosa, sea parte de la Asociación Gimnástica del Estado de NL”, escribió Camila.

En diferentes publicaciones, las jóvenes coinciden en que los abusos se realizaron entre los años 2015 y 2016, cuando ellas estaban más pequeñas y pertenecían al gimnasio Klass, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Las afectadas identificaron a su presunto agresor como Damazo Rodríguez Hinojosa, quien es instructor en la academia Klass, propiedad de su mamá Marha Adriana Hinojosa García.

“Desde que tenía 7 años fui abusada sexualmente, mentalmente y físicamente. Mi maestro de gimnasia me lastimaba para que al final del día él me pudiera dar masajes en los cuales terminaba abusando de mí sexualmente.

Denuncian abuso sexual en gimnasio de NL; exentrenador señalado por jóvenes gimnastas. Foto: Especial

Esto pasó por 3 años y muchas veces de las que aún no me puedo acordar, no solo lo hacía en el gimnasio, pero también en casas de mis amigas y por última vez en la olimpiada nacional en un hotel”, señaló Fernanda López, otra de las víctimas.

Fernanda relató que los abusos se cometían tanto en el gimnasio como en los viajes para las participaciones nacionales.

“Una noche antes de la olimpiada nacional mi Coach nos quitó la llave del cuarto a mí y a mis amigas por “motivos de seguridad”.

Entro a nuestro cuarto de noche, todavía recuerdo como tronaban sus pies al caminar y se puso a lado de mi cama, empezó a tocarme y entré en un momento de shock como las veces que ya lo había hecho anteriormente”, relató Fernanda.

Tras las denuncias públicas, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León informó a través de un comunicado la baja del entrenador.

"A pesar de no tener una denuncia o queja formal sobre el hecho, la Dirección General del INDE decidió dar de baja al entrenador de gimnasia mencionado. Se turnará el caso a las instancias correspondientes para su investigación pertinente y como corresponde.

El INDE no tolera ni tolerará conductas que atenten contra la dignidad y bienestar de nuestra comunidad”, señala el escrito oficial.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido información al respecto y se desconoce el estatus en que se encuentra el supuesto abusador.





