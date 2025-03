Aguascalientes, Ags.- El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) anunció su respaldo público a Érika Castañeda, quien denunció ante la Fiscalía General del Estado y en redes sociales al líder estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez Lara, por ejercer violencia psicológica, física, digital y política.

El organismo urgió a las autoridades a avanzar en las investigaciones y garantizar condiciones de seguridad para ella y para su familia. “Ningún agresor en el poder”, posteó.

Señaló que Érika Castañeda “ha sido objeto de violencia psicológica, física, digital y política en razón de género por denunciar a su agresor, quien es actual dirigente de un partido político en Aguascalientes”.

El pasado 27 de febrero, Érika Ruth Castañeda Rivera, excandidata a diputada de Morena, compartió un video a través de sus redes sociales en el que describe que es y ha sido víctima de violencia por parte del líder político, y que de esa situación tiene conocimiento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y existe una denuncia en la fiscalía del estado, que derivado de ello dictaron órdenes de restricción a Gilberto para que no se acerque a ella, ni a su familia y tampoco a su círculo político.

“Soy Érika Ruth Castañeda Rivera, soy militante de Morena y fundadora de este partido en el que seguiré luchando. Hoy quiero compartirles cómo Gilberto se convirtió en mi violentador, llevo tiempo callando y muchas personas lo saben. Hoy me veo en la necesidad de salir a la opinión pública, primero porque tengo el respaldo de mi familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros del movimiento, y porque él dice ser víctima de persecución política”.

Compartió que hace años ella y Gilberto tuvieron una relación sentimental que decidió terminar porque siempre estuvo llena de celos, humillaciones, violencia y amenazas.

Denuncio de manera pública lo que viví y he vivido por parte de mi agresor Gilberto, Pdte de Morena en #Aguascalientes. Deseo estar bien y vivir sin miedo. Lo responsabilizo si algo me pasa a mí, a mi familia o a comapñeras/os que me apoyan #UnAgresorNoPuedeSerDirigente #Morena pic.twitter.com/i2bz3tjC6V — Erika Castañeda (@ErikaRivera100) February 28, 2025

Explicó que cuando decidió dar término a esa relación la “amenazó con enviar fotografías íntimas mías que en su momento nos habíamos compartido”.

“Después de muchos meses, yo tuve otra relación, y Gilberto se molestó y amenazó con mandar las fotografías a quien era mi pareja, a mi familia y a la militancia. A mi familia sí se las envió".

Describió que en otro episodio de celos, ella decidió bajarse del automóvil porque la iba ofendiendo. “Me subí a un taxi y él, con el taxi en movimiento abrió la puerta y me jaló del cabello para bajarme y en un intento de huir de él corrí; sin embargo, me agarró, me estrujó contra unas láminas y me dio un puñetazo".

En esa ocasión, iban pasando unos albañiles que la defendieron y que ella se pudo resguardar en un Oxxo. “Al día siguiente, como era su costumbre, Gilberto me mandó un mensaje pidiéndome disculpas”.

En video, refiere que en 2017 decidió acudir a la Fiscalía de Aguascalientes a denunciarlo y cuando Gilberto se enteró le dijo que tenía poder, que tenía padrinazgos políticos y que yo no tenía absolutamente a nadie y le advirtió que si se atrevía la iba a destruir y le haría la vida imposible en Morena.

Entonces, agregó: “Por miedo yo decidí mudarme a la Ciudad de México para intentar olvidarme y seguir con mi vida profesional laboral, con mi ejercicio en la militancia, pensando que todo se olvidaría; seguí en contacto con él porque teníamos que tratar algunos temas políticos juntos.

Érika Castañeda compartió que en 2024 regresó a Aguascalientes para estar cerca de su familia y seguir con su trayectoria política y profesional; en ese año fue candidata a diputada "y nuevamente Gilberto, abusando de su poder y como dirigente del partido, me negó recursos, en la oportunidad que tenía para ofenderme y para violentarme”.

Detalló que le negó brigadistas y a los volantes (de campaña) le recortaron parte de su trayectoria política y profesional. “Cuando terminó la campaña, hacía reuniones en las que pedía que a mí no me convocaran”.

La morenista dijo que un excandidato le dijo que estuvo presente en una reunión en que Gilberto se burlaba de ella, la denostaba "y decía que no me había dado recurso económico y que sus palabras fueron: 'No le di a Érika, porque si se lo daba, se lo iba a gastar en pedas' para seguir humillando y denostando mi trabajo”.

Aseveró que otro compañero de Bienestar le advirtió que tuviera cuidado porque cuando él salía con Gilberto, presumía de seguir teniendo fotografías íntimas mías.

Érika Castañeda denunció ante la Fiscalía de Aguascalientes y en redes sociales al líder estatal de Morena, Gilberto "N" Lara, por ejercer violencia psicológica, física, digital y política (06/03/2025). Foto: Especial

Ante ello, dijo que se armó de valor "y en octubre de 2024 me acerqué a la Fiscalía de Aguascalientes a presentar una denuncia en su contra", y que ha proporcionado pruebas de que la violencia ha sido sistemática.

También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a su vez emitió medidas de protección para que Gilberto no se le acerque, "ni a mi círculo político, ni a mi familia".

“Yo confío en que se actuará con justicia por ambas partes”.

Se quejó de que Gilberto ha hecho de todo para tratar de bloquearla; "en el caso que hace algunos meses que la dirigencia nacional del partido dio instrucciones para que no me dejaran entrar al evento. Que el responsable de blindar mi acceso sería Jorge Hernández, quien es uno de sus principales operadores". "Afortunadamente muchas personas me conocen, saben de mi trabajo y les agradezco mucho que hicieron un cinturón de seguridad para que no me sacaran del evento”.

Dijo que se armó de valor para hacer la denuncia pública "porque tenemos a una Presidenta de la República que siempre tiene las agallas de proteger a las mujeres, porque nuestro partido político no merece tener este tipo de dirigentes, sino dirigentes que nos permitan transitar a las mujeres en una vida libre de violencia. Un violentador no puede ser dirigente”.

