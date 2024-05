El día de hoy, Claudia Nely Hernández Estrada, la madre del menor Dante Emiliano, asesinado el pasado 22 de mayo en el municipio de Paraíso, Tabasco dio a conocer en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, que el niño solo había salido a comprar dulces cuando ocurrió el ataque armado.

La madre del menor informó que las versiones que están manejando las autoridades acerca de lo que realmente pasó con la muerte del menor de edad son falsas, afirmando que su hijo se encontraba en su casa, cuando salió a comprar dulces a la tienda que está cerca de su domicilio.

En ese momento, el agresor lo jaló varias veces hasta que Dante logró darse media vuelta y fue cuando recibió varios impactos de bala.

“Mi niño no conocía a nadie, era un niño de segundo año con aprovechamiento, no salía de la casa si no era conmigo, la tienda estaba cerca de aquí”, dijo la mamá de Dante Emiliano.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones acerca del caso.

Mientras todo se esclarece, a Claudia Hernández y a su familia le han brindado seguridad en su vivienda y terapia para sobrellevar el duelo del menor.

Su madre espera que se aclare el asesinato de Dante, pues de acuerdo a sus palabras, no quiere que le pase a otro niño, porque han surgido muchos ataques en los últimos tiempos.

Por último, Claudia destacó que Dante Emiliano era un niño de 12 años muy alegre y con muchas ilusiones de festejar en julio su cumpleaños número 13, un sueño que tristemente le cortaron.

