LA PAZ, BCS., 25 de abril.- Ante los hechos violentos que han cimbrado al destino internacional de Los Cabos, tras la quema de autobuses de pasajeros en plena zona comercial, empresarios hicieron un llamado a socios y líderes a evitar compartir información que genere “miedo innecesario”, dijeron.

En un comunicado, luego de las tensiones que permanecen hasta este viernes y tras el despliegue de operativos en distintas colonias, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios Turísticos (CANACO) de Los Cabos, convocó a promover “lo bello” y positivo para proteger el prestigio del destino.

“¡Cuidemos la imagen del destino! Hacemos un llamado a nuestros colegas empresarios a evitar compartir mensajes alarmistas o no verificados sobre BCS. Recomendaciones: no reenviar información que no esté confirmada, evitar el morbo o el miedo innecesario, recordar que el turismo es la base de nuestra economía. Es momento de compartir lo positivo, promover a Los Cabos como el paraíso que es y proteger el prestigio de nuestro destino. ¡Nuestro Cabo es muy bello! Compartamos lo que sume”, indica la publicación compartida

Blindan zonas turísticas de Baja California Sur ante jornada violenta (25/04/2025). Foto: Especial

También la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) hizo un llamado a la comunidad a “actuar con responsabilidad y criterio”, dijo, para preservar la imagen del destino, acción que –sostuvo– “es tarea de todos”.

“Los Cabos es un destino reconocido a nivel internacional por su belleza natural, su hospitalidad y su calidad turística. Como miembros de esta comunidad tenemos la responsabilidad de proteger y fortalecer la reputación de nuestro hogar”, publicó.

“Eviten compartir la información no verificada o de origen dudoso, no difundan mensajes alarmistas que puedan generar temor o incertidumbre, recuerden que el turismo es el principal motor económico de nuestra región”, añadió el organismo.

Durante este viernes continúan los operativos de seguridad en Los Cabos y en La Paz y suman nuevas detenciones, aún no confirmadas en cuanto al número de ellas. Esta madrugada al menos cuatro hombres procedentes de Nayarit fueron detenidos tras un cateo, acción de detonó un enfrentamiento a balazos que se extendió por al menos una hora en diversas colonias de Cabo San Lucas.

