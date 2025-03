Crematorio en Reynosa no es clandestino; dueño defiende su legalidad frente a acusación

Reynosa.- El crematorio que fue encontrado en la colonia La Retama en Reynosa, Tamaulipas, por el colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos se encuentra en construcción, cuenta con permisos de funcionamiento como Funeraria Shaddai por lo que no es clandestino, aseguró Jorge Fuentes quien dijo ser el dueño del predio y del horno que la noche del miércoles fue retirado del lugar por parte de elementos de la Fiscalía de Tamaulipas.

Fuentes ofreció una conferencia de prensa acompañado por Jorge Andrés Méndez Ñeco y Edith González, miembros del Colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas, quienes acudieron para refutar el comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas que asegura que no existen campos de exterminio y por Leticia Larios del grupo Red de Emergencias en Reynosa, abogada del dueño del crematorio.

El dueño del crematorio destacó que desde el 5 de diciembre del 2024 comenzó a instalar el horno ya que estas instalaciones se encontraban en otro terreno que no era propio y el cual le fue solicitado.

"Yo tenía ese crematorio en otro lugar, pero me lo pidieron, por eso compré el terreno en La Retama y en diciembre comenzamos a instalar el horno que no había sido usado y que no podría usarse porque estaba desarmado. Cuando me entero de que el colectivo dio a conocer que era clandestino, acudía a la Fiscalía para acreditar la propiedad tanto del predio como del crematorio, al salir me dirigí al terreno y encontré que personal de la Fiscalía se estaba llevando el horno y elementos del Ejército Mexicano me impidieron el paso y se negaron a que les explicara que el crematorio contaba con permisos", dijo Jorge Fuentes.

Manifestó que el crematorio anteriormente estaba trabajando con permisos, pero al solicitarle el terreno en el que se encontraba, decidió comprar otro terreno.

"Lo estaba construyendo, el horno pesa 8 toneladas, anoche lo destrozaron, usaron grúas para carro y no especiales, es un horno que cuesta como 1 millón de pesos, brindo servicios económicos e incluso, cuando alguien no tiene para pagar, les regalo la cremación".

Por su parte, Leticia Larios indicó que los elementos de la Fiscalía llevaban el rostro cubierto y que no se les brindó información sobre porque retiraron el horno que, dijo, al ser transportado de manera inadecuada, sufrió daños estructurales.

"Todo fue una confusión porque las imágenes que compartió la Fiscalía son de un campo de exterminio que se localizó esta semana por parte del colectivo, las imágenes no son las del crematorio están dando una mala información porque manejaron la información de temas diferentes, aquí no se encontraron restos, sólo el horno y las instalaciones".

Campos de exterminio

Jorge Andrés Méndez Ñeco y Edith González, miembros del Colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas, refutaron la información que la Fiscalía del Estado dio a conocer por medio de un boletín de prensa donde niegan la existencia de campos de exterminio y se pone en entredicho el trabajo que como grupo de búsqueda de personas han estado realizando.

"La Fiscalía emitió un comunicado desvirtuando el trabajo de mis compañeras madres buscadoras y un servidor donde manifiestan que nosotros encontramos el crematorio y no fue así, nosotros encontramos el lunes fue un sitio de exterminio donde se encontraron 14 montículos con restos óseos calcinados, si bien es cierto, ahí cocinaban y exterminaban a las personas, el concepto que maneja la Fiscalía es diferente a lo que nosotros hemos emitido en nuestra página oficial de amor por los desaparecidos en Tamaulipas", comentó Ñeco Méndez.

Manifestó que han detectado 20 sitios de exterminio en lo que va del año en Reynosa y Rio Bravo y que los restos que se han encontrado no han podido identificarse.

"Carecemos de una ley forense porque si preguntamos a la autoridad si se han identificado todos estos restos óseos nos van a decir que no y me atrevo a decir que un genetista nos va a decir que es difícil que se puedan identificar. La autoridad estatal cuando salimos a búsqueda nos acompaña con seguridad, Guardia Nacional, Estatal y Comisión de Búsqueda".

Por su parte Edith González expresó que durante los seis años que tienen trabajando como colectivo, tienen evidencias, pruebas, documentación de estos sitios de exterminio que hemos localizado y lo han dado a conocer.

"Invitamos a que se vean estas carpetas de investigación que han sido levantadas en estos sitios de exterminio, que se acerquen para conocer, nosotros salimos dos o tres veces a la semana a búsquedas y en cada salida, es frecuente que encontremos estos sitios de exterminio, es lamentable que se diga que nos aprovechamos del caso de Jalisco, pero en Tamaulipas seguimos encontrando zonas de exterminio porque eso son, son lugares donde matan gente, las convierten en cenizas, terminan cruelmente con la vida de las personas, que levante la voz la Fiscalía para que informe que sí existen los campos de exterminio".

Comentó que el manejo de información por parte de la Fiscalía crea confusión y empaña el trabajo que han venido realizando como colectivo y provoca que la ciudadanía se confunda.

"Es de conocimiento público todos los hallazgos en la ciudad, claro que hay campos de exterminio y queremos que las autoridades lo acepten porque de no hacerlo nos tildan de locos a los que estamos trabajando, si no se acepta, esto no va a parar y si tienen dudas que vengan y se sienten con los colectivos".









afcl/LL