Cuernavaca, Mor.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y a los Servicios de Salud estatales implementar acciones inmediatas para garantizar el acceso al aborto legal en la entidad, aun cuando no se haya reformado el Código Penal.

El resolutivo fue emitido por la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 570/2024, promovido por 48 mujeres y personas con capacidad de gestar. En la sentencia, la Corte ordena al Poder Ejecutivo ejercer su facultad para impulsar una reforma legislativa que despenalice el aborto, mediante una nueva iniciativa o promoviendo la aprobación del dictamen discutido en el Congreso local.

Esta sentencia es resultado de una estrategia jurídica impulsada por las organizaciones Divulvadoras, Campaña Aborto Legal Morelos y AbortistasMx, quienes desde 2022 han promovido recursos legales en defensa de los derechos reproductivos, afirmaron las representantes de los colectivos en conferencia de prensa.

Lee también Turistas viven momentos de pánico en Tequila, Jalisco; hombre en presunto estado de ebriedad desarma a policía y dispara

De igual, subrayaron, el acuerdo instruye a la Secretaría de Salud a cargo de Mario Ocampo Ocampo, capacitar al personal médico, realizar campañas de información y erradicar los estigmas relacionados con el aborto voluntario.

La Corte estableció que mientras el Congreso local no modifique la ley, las autoridades estatales deben garantizar el acceso al servicio de aborto sin criminalizar a quienes lo soliciten ni al personal médico que lo practique.

En este sentido, las colectivas exigieron a la gobernadora cumplir con su compromiso firmado en la Agenda Feminista Estatal 2024 y al Congreso de Morelos aprobar de inmediato la reforma para eliminar el delito de aborto del Código Penal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv