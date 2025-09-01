Más Información

Cuernavaca, Mor.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación () ordenó a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y a los Servicios de Salud estatales implementar acciones inmediatas para garantizar el en la entidad, aun cuando no se haya reformado el Código Penal.

El resolutivo fue emitido por la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 570/2024, promovido por 48 mujeres y personas con capacidad de gestar. En la sentencia, la Corte ordena al Poder Ejecutivo ejercer su facultad para impulsar una reforma legislativa que , mediante una nueva iniciativa o promoviendo la aprobación del dictamen discutido en el Congreso local.

Esta sentencia es resultado de una estrategia jurídica impulsada por las organizaciones Divulvadoras, Campaña Aborto Legal Morelos y AbortistasMx, quienes desde 2022 han promovido recursos legales en defensa de los derechos reproductivos, afirmaron las representantes de los colectivos en conferencia de prensa.

De igual, subrayaron, el acuerdo instruye a la Secretaría de Salud a cargo de Mario Ocampo Ocampo, capacitar al personal médico, realizar campañas de información y erradicar los estigmas relacionados con el aborto voluntario.

La Corte estableció que mientras el Congreso local no modifique la ley, las autoridades estatales deben garantizar el sin criminalizar a quienes lo soliciten ni al personal médico que lo practique.

En este sentido, las colectivas exigieron a la gobernadora cumplir con su compromiso firmado en la Agenda Feminista Estatal 2024 y al Congreso de Morelos aprobar de inmediato la reforma para eliminar el delito de aborto del Código Penal.

