Culiacán. - A nueve años del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, sus familiares, amigos y compañeros de profesión le rendirán un homenaje ante su busto que fue edificado a un costado de la catedral en Culiacán e invocaran sus largos reclamos de justicia y castigo al autor intelectual de su crimen, Dámaso López Serrano “Mini Lic”.

Las agrupaciones de periodistas convocaron a los ciudadanos a sumarse a este noveno festejo luctuoso para elevar la voz en demanda de que se extradite de Estados Unidos, al “Mini Lic”, para procesarlo por la muerte violenta del cofundador del semanario “Rio Doce” y autor de varias novelas con grandes lecturas.

Pese a que los autores materiales de su muerte violenta, Juan Francisco “N” “El Quilla” y Heriberto “N” “El Koala”, ya fueron sentenciados, la carpeta de investigación de su homicidio se mantiene abierta en virtud que el autor intelectual se mantiene preso en los Estados Unidos, sin que la Fiscalía General de la República logre su extradición.

La tarde del 15 de mayo del 2017, Valdez Cárdenas recién había abandonado las oficinas del semanario Río Doce, del cual fue cofundador, al circular por la calle Rivapalacio, fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a descender de su auto y le dispararon en varias ocasiones.

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Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República que ejerció la facultad de atracción del caso, determinó que en el homicidio del periodista participaron tres personas, una de ellas fue identificada como Juan Idelfonso “N” “El Diablo”, el cual meses después fue encontrado calcinado con una mujer en un vehículo en San Luis Rio Colorado, Sonora.

En relación a sus dos cómplices, con fecha 17 de junio del 2021, Juan Francisco “N” “El Quilla”, considerado como jefe de la célula delictiva que fue contratada para privarlo de la vida de doce disparos, fue sentenciado a 32 años de prisión por este homicidio.

Cuatro meses antes, durante la audiencia intermedia, otro de los implicados, Heriberto “N”, “El Koala”, nacido en el municipio de San Ignacio, aceptó su participación en el homicidio de Valdez Cárdenas, por lo que fue condenado a una pena de 14 años y ocho meses de prisión.

afcl