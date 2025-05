Senguio, Michoacán - En un 95 por ciento se encuentra controlado en incendio forestal en el Santuario de la Mariposa Monarca, informa la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom).

El siniestro ha afectado una superficie estimada de manera preliminar de 65 hectáreas, de arbustos y arbolado nuevo, de las 56 mil 259 que comprende la Reserva de la Biósfera, se consigna en un comunicado.

La Cofom precisa, en el comunicado, que el arbolado adulto que es donde se refugia la mariposa no fue afectado. El incendio fue en la zona de amortiguación de pino y encino, por lo que el incendio no tocó la zona núcleo y no se afectó arbolado de oyamel.

Además, gracias a la rápida intervención de las brigadas y de un helicóptero de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, acondicionado con helibalde, se realizaron descargas constantes para sofocar las llamas desde el aire. Lo anterior permitió que el fuego no causara más afectación.

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos 240 brigadistas continúan realizando trabajos en la zona hasta lograr liquidar por completo el fuego.

Se espera que en las próximas horas quede completamente controlado el siniestro, derivado del trabajo conjunto entre la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Civil, ejidatarios de la región y voluntarios, se agrega.

