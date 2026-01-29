Houston.— Entre el 15 y el 21 de enero de este año, el Consulado General de México en Houston detectó irregularidades en varios trámites consulares. Al menos cinco personas nacidas en Cuba presentaron actas de nacimiento mexicanas que, tras su revisión, mostraron inconsistencias técnicas.

Los solicitantes reconocieron no tener vínculo legal con México, lo que confirmó la sospecha de documentos apócrifos, explicó a EL UNIVERSAL un funcionario mexicano en Estados Unidos.

El hallazgo fue elevado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un informe interno identificado como CRI 01689.25, lo que inició una investigación sobre una posible red dedicada a la expedición irregular de actas mexicanas.

Los documentos detectados aparecían en sistemas oficiales y contaban con CURP, pero carecían de elementos básicos como número de certificado y anotaciones marginales. Estas omisiones fueron la clave para detectar el fraude.

La investigación apunta a municipios de Chiapas, incluido Tapachula, como origen de varios de los registros cuestionados. Sin embargo, se han identificado casos vinculados a otros estados, como Puebla, Aguascalientes y Nayarit. En la mayoría de los casos, los receptores son cubanos.

Los documentos fueron empleados para solicitar servicios consulares y podrían servir para obtener beneficios migratorios de manera indebida.

Ante esto, la SRE refuerza la verificación de actas en sus consulados y advierte que presentar documentos irregulares puede derivar en investigaciones penales, cancelación de trámites y deportación. Se investiga si hubo irregularidades en la presentación de otros documentos, como pasaportes.

La fuente señaló que esto expone vulnerabilidades en el sistema de Registros Civiles y la necesidad de controles más estrictos en la emisión y validación de todo documento oficial.