Juchitán, Oax. – La constructora ABCD Arquitectura, que realiza trabajos para el Interoceánico, no solo les debe la liquidación a unos 300 obreros de la zona norte del Istmo, también acumula deudas a prestadores de servicios por renta de maquinaria y pipas.

Los prestadores de servicios, molestos por el incumplimiento de ABCD Arquitectura con un convenio de pago suscrito en agosto pasado, han decidido hacer público su reclamo, aunque pidieron la reserva de sus identidades, para evitar que san “castigados” en sus pagos.

Durante todo el 2024 y hasta junio de este año, la constructora mantuvo la relación con los prestadores de servicios, sin embargo, no terminó de cubrir sus adeudos, a pesar de que el 19 de agosto firmó el compromiso de pago, tras dos días de protestas de los prestadores de servicio.

Hay compañeros que la empresa ABCD Arquitectura les adeuda cuatro millones de pesos, a otros, tres, dos o un millón. El director de la constructora, Alex Vallerino, ha pedido paciencia, que se cubrirán las deudas.

De acuerdo con la página de internet de ABCD Arquitectura, la constructora es relativamente joven, nació en 2012 y el año pasado comenzó a participar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Su participación en el CIIT abarca “la construcción de 18.2 kilómetros de vías férreas a lo largo de 17 estaciones” y “175,500 metros cuadrados de edificación, que incluye estaciones, andenes, áreas verdes y de servicios, casetas de vigilancia, comercios, vías vehiculares y más”.

Pendiente, el pago del finiquito

Mientras tanto, unos cien obreros mantienen el plantón en un campamento habilitado en los patios de talleres de Matías Romero, y exigen el pago del finiquito a la empresa ABCD Arquitectura, cuyos representantes pidieron que primero suspendan la protesta.

