Esta mañana, sin ser anunciado, se adelantó la sesión extraordinaria del Congreso del Estado donde los diputados y diputadas de la legislatura de San Luis Potosí aprobaron la iniciativa de decreto enviada por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona para derogar la llamada “Ley Serrano” en materia de inteligencia artificial.

Cabe destacar que la sesión estuvo programada para las 10 de la mañana desde la semana pasada, sin embargo, se sesiono a las 8:30 de la mañana de este jueves, lo que tomó por sorpresa incluso a algunos legisladores.

El decreto aprobado derogó el artículo 187 TER, así como el Capítulo V denominado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, con sus artículos 272 BIS y 272 TER, del título décimo primero del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Cabe recordar que esta legislación que apenas fue aprobada en noviembre del año pasado, entre otras cosas señalaba una pena de prisión de entre 1 a 3 años de cárcel a quien utilizara tecnologías de Inteligencia Artificial para simular sin su consentimiento voz, imagen, gestos o identidad de una persona real con una finalidad indebida.

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Asimismo, se sancionaba específicamente la difusión dolosa de materiales elaborados o modificados con tecnologías de Inteligencia Artificial que tuvieran la finalidad de provocar alarma social, alterar la paz pública o atentar contra la dignidad humana de las personas, lo cual se castigaría con penas de hasta seis años de prisión.

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No obstante, todo esto causó polémica derivado de la detención de algunos comunicadores tanto en la capital como en la Huasteca Potosina bajo esta nueva legislación.

Al respecto de la derogación, el diputado Héctor Serrano Cortés, impulsor de la ley ahora derogada, reconoció que el ejecutivo decidió priorizar que una legislación que resultó polémica sea instrumento para la confrontación entre la sociedad potosina y será un tema que se va a retomar a través de una nueva ruta “siempre es conveniente corregir si a juicio de quien encabeza nuestro equipo político lo considera pertinente”.

Finalmente refirió que serán bienvenidos los foros y las mesas de trabajo que en breve se establecerán para discutir la regulación de la Inteligencia Artificial y plataformas digitales, pues consideró que la inteligencia artificial es algo que ya se ha comenzado a regular en muchas partes del mundo e insistió en que esta ley aprobada quiso ser aprovechada por algunos personajes para generar una condición de confrontación y sacar provecho político de ello.

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