Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Uruapan.- La propuesta para que sea presidenta municipal sustituta de Uruapan llegó este martes al Congreso del estado de Michoacán, donde, de aprobarse, deberá rendir ante el pleno cameral en la capital del estado.

Grecia Quiroz asumiría en sustitución de su esposo, , asesinado el pasado sábado 1 de noviembre.

Lee también

El legislativo de Michoacán convocó para este miércoles una sesión extraordinaria (04/11/2025). Foto: Especial
El legislativo de Michoacán convocó para este miércoles una sesión extraordinaria (04/11/2025). Foto: Especial

El legislativo de Michoacán convocó para este miércoles una sesión extraordinaria en la cual se abordará un único punto en el que se dará “lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidenta municipal sustituto del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027, elaborado por la comisión de gobernación. Y toma de protesta”.

Por la mañana, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, indicó que, el Poder Legislativo, ya había sido enterado de la propuesta, para que Grecia Quiroz, se quede al frente de la alcaldía de ese municipio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]