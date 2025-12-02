Más Información

Mérida, Yucatán. - Un conflicto añejo entre vecinos en el fraccionamiento Vergel III, en la zona oriente de Mérida, derivó en dos con machetes en las primeras horas de este martes.

El reporte policiaco indica que primero conocido, como “Pinto” y, en respuesta a la agresión, otro sujeto identificado como “Lara” resultó herido.

El primer hecho ocurrió en el citado fraccionamiento, donde una mujer reportó que su hijo y su amigo, conocido como “Pinto”, eran perseguidos por dos hombres identificados como “Lara” y “Charlie”.

En esta primera agresión, “Pinto” sufrió una herida cortante en la parte posterior de la cabeza y una lesión con expuesta en la muñeca izquierda, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital. El otro joven logró huir del lugar.

Minutos después, el conflicto continuó en otro predio de la zona habitacional, donde una mujer informó que su pareja, apodado “Lara”, fue atacado con un machete por un sujeto apodado “Telechovis", quien acompañaba a “Pinto” durante el primer ataque.

Acordonan zona donde fue registrado el incidente (02/12/2025). Foto: Especial
Acordonan zona donde fue registrado el incidente (02/12/2025). Foto: Especial

“Lara” presentó una herida cortante en la barbilla, pero se negó a recibir atención de los servicios de emergencia, se encerró en su vivienda y tampoco aceptó presentar denuncia formal. El “Telechovis” logró escapar del lugar.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias correspondientes.

