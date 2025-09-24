Más Información

La Jurisdicción Sanitaria Número 02 confirmó un brote de de cinco casos en un rancho agrícola llamado “La Libertad”, del municipio de Mapimí, .

De acuerdo con información de las autoridades de salud, las personas contagiadas son de origen indígena (tarahumaras y tepehuanes), quienes laboran en la propiedad agrícola.

Las autoridades informaron que ya se estableció un cerco sanitario en la propiedad y se restringió la salida de las 300 personas que laboran en el rancho agrícola.

Así mismo, refirió que se continuará la toma de nuestras de sangre al resto de los trabajadores agrícolas para descartar o confirmar la existencia de casos.

Hasta el 23 de septiembre, el estado de Durango acumulaba 22 casos confirmados de sarampión, una tasa de incidencia de 1.13 casos por cada 100 mil habitantes. Según el boletín epidemiológico, Durango ocupa el sexto lugar en casos reportados.

