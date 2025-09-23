Culiacán, Sinaloa.- Con un ambiente de energía desbordante y rimas que encendieron a los miles de jóvenes, se realizó el 6º Aniversario de la Piedra Filosorap, un encuentro que reunió a grandes exponentes del freestyle y el hip hop de talla nacional e internacional, como parte de la conmemoración del 494 Aniversario de la Fundación de Culiacán.

El escenario y miles de jóvenes fueron testigos de enfrentamientos épicos donde participaron talentos como Azuky (Estado de México), Skone (España), Kodigo (Argentina), Jony Beltrán (México) y Klan (Argentina), quienes deleitaron con su estilo único. El momento culminante llegó con la presentación de Aczino, uno de los raperos más reconocidos de la escena mundial, quien se llevó los aplausos de todo el público al cerrar la jornada.

La musicalización corrió a cargo de DJ Nexus, además de la participación de Serko Fu, dj y host local que no solo ambientó con sus mezclas, sino que también improvisó rimas con los jóvenes asistentes. Asimismo, destacó la presencia de Sonicko, dj internacional, quien fue ovacionado por los asistentes; el evento fue amenizado por el organizador y culiacanense Chojillo, figuras clave para la consolidación de este encuentro.

Aspectos del 6º Aniversario de la Piedra Filosorap en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

Las batallas, que iniciaron desde temprano, se vivieron con gran intensidad: Sinaloa contra Sonora, Culiacán contra Los Mochis, entre otras, teniendo como gran vencedor a Joiker, quien ya ostenta un bicampeonato en la Red Bull Batalla. Con su triunfo, obtuvo pase directo al “Cupo por la Plaza” del mismo torneo, consolidándose como una de las promesas más sólidas de la escena.

Además del talento en el escenario, el encuentro contó con la participación de jóvenes emprendedores locales, quienes ofrecieron productos y servicios en un espacio de vendimia que fortaleció la economía creativa.

Para la seguridad de los asistentes se implementó un operativo conjunto con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, garantizando que la experiencia urbana se desarrollara con orden y tranquilidad.

El Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, respaldó esta iniciativa cultural que ha crecido hasta convertirse en uno de los eventos de freestyle más representativos del noroeste, confirmando la convicción de seguir impulsando el talento joven y la diversidad artística en la capital sinaloense.

Aspectos del 6º Aniversario de la Piedra Filosorap en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

