San Cristóbal de las Casas.- Un año y dos meses después del proceso electoral en Chiapas, en el que se eligió presidenta de la República, senadores, diputados federales y locales, gobernador y alcaldes, este domingo se realizan elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó, donde por cuatro años, los indígenas tzotziles y tzeltales se mantuvieron enfrentados con grupos armados por el control municipal, tiempo en el que desaparecieron 21 hombres que aún no aparecen.

Durante este domingo, están convocados 15 mil 256 personas a acudir a las urnas que se ubican en ocho secciones electorales, “de acuerdo con el listado nominal que se utilizó en el proceso ordinario del 2024”, informó el Instituto de Elecciones de Chiapas.

En las elecciones de junio del 2024, grupos armados de Pantelhó cerraron los accesos al municipio ubicado en los Altos de Chiapas y a 60 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en negativa para que se desarrollara el proceso electoral.

Ante la negativa, el Congreso de Chiapas designó el 1 de octubre del 2024, a Juan Gómez Sántiz, como presidente del concejo municipal de Pantelhó.

El 21 de mayo pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que la ciudadanía de Pantelhó se le canceló la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales, por lo que ordenó realizar elecciones extraordinarias.

Este domingo, los candidatos a la alcaldía de Pantelhó son: Tania Liliana Martínez Martínez, del Morena; Alberto González Santiz, del Movimiento Ciudadano; Redes Sociales Progresistas, Julio Pérez Pérez.

En junio del 2021, durante el proceso electoral, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raquel Trujillo, iba a recibir el cargo de su esposa Delia Janeth Velasco Flores.

Esa ocasión, Trujillo obtuvo cuatro mil 517 sufragios, contra mil 951 que sacó Catarina Hernández Méndez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los habitantes de Pantelhó se quejaron que integrantes del grupo armado Los Herrera obligaron a los ciudadanos que votaran a favor del candidato del PRD, que desde el 2002 se había rotado el poder el Pantelhó, con sus familiares más cercanos, como ocurre en muchos municipios de Chiapas.

Fue en junio pasado arrancó el proceso electoral extraordinario para elegir a alcalde en Pantelhó.

Este domingo, las elecciones transcurren con normalidad, sin ningún incidente. “En esta etapa veremos la culminación de los trabajos realizados en 45 días (desde que inició el proceso electoral) tiempo sumamente acotado para la organización de una elección”, dijo Claudia Rodríguez Sánchez, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, organismo que coadyuva con el Instituto de Elecciones de Chiapas, en el desarrollo de las elecciones de este domingo.

La funcionaria pidió a los candidatos que no sean favorecidos con los resultados a acatar los resultados. “Pido de la manera más respetuosa a los partidos políticos, a las y los candidatos que contienden en este proceso electoral que respeten la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas”. “Que quienes no obtengan la mayoría de votos acepten y reconozcan el triunfo de quienes obtengan el mayor número de votos”, suplicó.

afcl/LL