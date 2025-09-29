Culiacán, Sin.- Los dueños de restaurantes, músicos, prestadores de servicios y vendedores ambulantes de la zona turística de Altata, Navolato, afectados por el tema de la inseguridad y la violencia, recibieron nuevos apoyos económicos que van de dos mil 500 a quince mil pesos, como ayuda para salir de la difícil situación.

Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Economía del Estado hizo entrega de los cheques respectivos a un total de 261 personas de los diversos giros de comercios y de prestación de servicios de la zona turística.

Comentó que este segundo apoyo que se les otorgó como respaldo económico va encaminado a contribuir a la recuperación de los negocios que se encuentran en la zona turística, como en el interior de la bahía de Altata, en Navolato.

Comerciantes afectados por violencia reciben nuevo apoyo económico en Altata Sinaloa (29/09/2025). Foto: Especial

Lee también Congreso de Morelos recibe denuncia de juicio político contra exsecretaria de la Contraloría de Cuauhtémoc Blanco

El funcionario explicó que a inicio de año, se entregó apoyos económicos similares, a propietarios de restaurantes, músicos, vendedores ambulantes y prestadores de servicios, en atención a las solicitudes que se realizaron al gobernador del estado.

Velarde Cárdenas anunció que esta vez, se va ampliar los apoyos a pizzerías, taquerías, tortillerías y comercio en general de la zona de la Bahía de Altata, como parte de un nuevo programa tendiente a contribuir a la reactivación de la economía.

En la distribución de los nuevos apoyos, se destaco que a cuarenta y nueve dueños de restaurantes, recibieron la cantidad de quince mil pesos cada uno de ellos, a 80 comerciantes, se les apoyo con cinco mil pesos a cada uno de ellos, los músicos, con un registro de trece personas, estos recibieron cheques por 2 mil 500 pesos, entre otros.

Se dio a conocer que el pasado 22 de septiembre, en una reunión intersecretarial y los propietarios de negocios de Altata, se expuso que se atiende el tema de la seguridad tanto para ellos, como para los cientos de visitantes que acuden a la bahía de Altata.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov