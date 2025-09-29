Más Información

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Culiacán, Sin.- Los dueños de restaurantes, músicos, prestadores de servicios y vendedores ambulantes de la zona turística de Altata, Navolato, afectados por el tema de la y la violencia, recibieron nuevos que van de dos mil 500 a quince mil pesos, como ayuda para salir de la difícil situación.

Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Economía del Estado hizo entrega de los cheques respectivos a un total de 261 personas de los diversos giros de comercios y de prestación de servicios de la zona turística.

Comentó que este segundo apoyo que se les otorgó como respaldo económico va encaminado a contribuir a la que se encuentran en la zona turística, como en el interior de la bahía de Altata, en Navolato.

Comerciantes afectados por violencia reciben nuevo apoyo económico en Altata Sinaloa (29/09/2025). Foto: Especial
El funcionario explicó que a inicio de año, se entregó apoyos económicos similares, a propietarios de restaurantes, músicos, vendedores ambulantes y prestadores de servicios, en atención a las solicitudes que se realizaron al gobernador del estado.

Velarde Cárdenas anunció que esta vez, se va ampliar los apoyos a pizzerías, taquerías, tortillerías y comercio en general de la zona de la Bahía de Altata, como parte de un nuevo programa tendiente a contribuir a la reactivación de la economía.

En la distribución de los nuevos apoyos, se destaco que a cuarenta y nueve dueños de restaurantes, recibieron la cantidad de quince mil pesos cada uno de ellos, a 80 comerciantes, se les apoyo con cinco mil pesos a cada uno de ellos, los músicos, con un registro de trece personas, estos recibieron cheques por 2 mil 500 pesos, entre otros.

Se dio a conocer que el pasado 22 de septiembre, en una reunión intersecretarial y los propietarios de negocios de Altata, se expuso que se atiende el tema de la seguridad tanto para ellos, como para los cientos de visitantes que acuden a la bahía de Altata.

