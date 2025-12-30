Más Información
Culiacán. - A 22 días de la extraña desaparición del activista feminista y de derechos humanos de Guasave, Jesús Guadalupe Camargo Loya, de 24 años, colectivos feministas de ese municipio reclamaron a la Fiscalía General del Estado no aportar indicios sobre su posible paradero o evidencias de lo que le sucedió.
Externaron que no se conoce información clara sobre los avances de este caso, aun cuando desde el mismo lunes 8 de diciembre se reportó su desaparición, luego de que este tuvo comunicación telefónica con varios conocidos y familiares.
Las integrantes de colectivos y de la diversidad sexual se pronunciaron para que las investigaciones sobre su paradero no se detengan en estas fechas y aclare si se tienen ya estudios de genética forense sobre los cuerpos que han sido encontrados sin identificar y que hayan sido cotejados con los familiares de Jesús Guadalupe.
Comentaron que Camargo Loya es un activista defensor de los derechos humanos en Guasave que es conocido, por lo que temen que algo malo pueda sucederle, ya que han pasado 22 días sin tener datos concretos sobre los avances en las indagaciones,
Según la ficha de localización que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el joven tiene una estatura de un metro 80 centímetros, es de complexión mediana, tez morena clara, cara redonda, cabello lacio y frente grande, no cuenta con señas particulares.
