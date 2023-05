Integrantes del colectivo la Voz de los Desaparecidos de Puebla recriminó al gobernador Sergio Salomón Céspedes que siga sin recibirlos y demandaron la destitución de la Comisionada de Búsqueda de Personas en el Estado, Maria del Carmen Carabrin Trujillo.

En una carta dirigida al mandatario estatal, la organización civil dedicada a la búsqueda de sus familiares, demandaron atención para los familiares de tres.mil desaparecidos en el estado.

"Convencidos que en su gobierno podríamos avanzar en conjunto, familiares, sociedad y gobierno; que no puede uno sin el otro, y es por ello que le seguimos apostando al diálogo para poder conseguir juntos la brecha que nos permitan alcanzar el único objetivo que nos mueve, sin embargo y sin conocer los motivos, hasta el día de hoy no hemos recibido atención de a parte, no instante que le hemos solicitado en diversas ocasiones", expusieron.

"Ya no podemos seguir tolerando tanta incapacidad"

Denunciaron que hay inacción, omisión, simulación y violaciones a sus derechos humanos y señalaron de ello a la Comisionada de Búsqueda de Personas en el Estado, Maria del Carmen Carabrin Trujillo.

"Venimos a promover que se destituya del cargo de manera inmediata, ya que no podemos seguir tolerando tanta incapacidad, corrupción y tráfico de influencias en esta dependencia que se creo solo para buscar a nuestros desaparecidos y misma que no ha cumplido", expresaron.

Además, señalaron que siguen sin atenderse temas contemplados en la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada, aprobada en agosto del 2021.

El colectivo la Voz de los Desaparecidos en Puebla, fundado por María Luisa Núñez, es la primera organización en esa entidad que aglutina a madres de desaparecidos y emprendió acciones legales y sociales para ubicar a sus seres queridos.

La carta fue entregada en Casa Aguayo (de Gobierno) durante la protesta de buscadoras celebrada ayer en el Día de la Madre.

