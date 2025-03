Reynosa, Tamaulipas.- Como una forma de castigar las políticas arancelarias del Presidente Donald Trump, el colectivo Unidad Nacional hizo un llamado desde Reynosa, Tamaulipas para que los mexicanos dejen de comprar en Estados Unidos.

Francisco Chavira, presidente de este organismo, pidió no solo a los ciudadanos, sino también a alcaldes, diputados y senadores, para que se sumen a la defensa que la Presidenta Claudia Sheinbaum está realizando contra diversas políticas implementadas por el presidente Trump.

"Hemos visto cómo los comercios de Estados Unidos han tenido pérdidas considerables, las tiendas están solas primero, por el temor que generaron las redadas contra migrantes y segundo, cuando nuestros compatriotas se unen y dejan de consumir productos en los comercios americanos".

Francisco Chavira, presidente del Colectivo Unidad Nacional (11/03/2025). Foto: Sandra Tovar / EL UNIVERSAL

Por eso, están pidiendo que los mexicanos ya no hagan compras en la unión americana y de esta forma el Gobierno de Estados Unidos entienda que las políticas arancelarias no solo afectarán a México.

"Es una protesta de solidaridad con nuestra presidenta porque es urgente la solidaridad porque estamos ante un presidente mala copa como lo es Donald Trump, cuando toma mucho manda redadas en contra de los migrantes, invade países en Europa, regaña al presidente de Ucrania e impone aranceles a México, pero cuando se le pasa, dice que siempre no, que un mes más".

Dijo que México vive momentos de incertidumbre ante las diversas políticas implementadas por Donald Trump por lo que estarán realizando estas protestas en los cruces internacionales de todo el país.

"Los aranceles son prácticas abusivas que aunque perjudican a la economía de México, no han entendido que también afectan a Estados Unidos, por eso este llamado es para que defendamos al país pidiendo que no se consuman productos en Estados Unidos, que ya no se hagan compras en los comercios del lado americano, queremos fomentar el consumo local".

Manifestó que el mensaje para el presidente Trump debe ser claro como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que México defenderá su soberanía y que no se entregará como lo hicieron mandatarios mexicanos, para ser pisoteado por Estados Unidos.





nro/cr