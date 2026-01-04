Más Información
Tamaulipas.- Un choque múltiple dejó como saldo tres personas fallecidas y siete lesionadas en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que este accidente ocurrió en el kilómetro 126 de dicha carretera, a la altura del municipio de Cruillas.
Debido a los hechos la circulación estuvo cerrada en el carril de sur a norte, motivo por el cual las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al conducir por el lugar.
Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Los Rayones acudió para brindar asistencia.
