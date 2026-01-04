Más Información

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Tamaulipas.- Un dejó como saldo tres personas fallecidas y siete lesionadas en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que este accidente ocurrió en el kilómetro 126 de dicha carretera, a la altura del municipio de Cruillas.

Lee también

Choque múltiple deja tres personas fallecidas en carretera Cd. Victoria a Matamoros (04/01/2025). Foto: Especial
Choque múltiple deja tres personas fallecidas en carretera Cd. Victoria a Matamoros (04/01/2025). Foto: Especial

Debido a los hechos la en el carril de sur a norte, motivo por el cual las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al conducir por el lugar.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Los Rayones acudió para brindar asistencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]