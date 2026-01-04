Tamaulipas.- Un choque múltiple dejó como saldo tres personas fallecidas y siete lesionadas en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que este accidente ocurrió en el kilómetro 126 de dicha carretera, a la altura del municipio de Cruillas.

Lee también Venezolanos en Guanajuato celebran detención de Nicolás Maduro; aseguran que es el “fin de la dictadura”

Choque múltiple deja tres personas fallecidas en carretera Cd. Victoria a Matamoros (04/01/2025). Foto: Especial

Debido a los hechos la circulación estuvo cerrada en el carril de sur a norte, motivo por el cual las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al conducir por el lugar.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Los Rayones acudió para brindar asistencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov