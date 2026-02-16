El estado de Chihuahua alcanzó en 2025 su nivel más bajo de delitos de alto impacto en los últimos nueve años, de acuerdo con datos presentados durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Durante la reunión, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) informó que la entidad registró una disminución del 15 por ciento en este tipo de delitos, lo que coloca a Chihuahua en su mejor situación en casi una década. El organismo atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre corporaciones de los distintos niveles de gobierno.

La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) fue informada de los indicadores y señaló que representantes de la iniciativa privada participarán una vez al mes en la Mesa de Seguridad, con el objetivo de que conozcan de primera mano los avances de la estrategia implementada en la entidad.

El coordinador de la Mesa de Seguridad de Juárez, Rogelio González Alcocer, destacó que la corresponsabilidad ciudadana y la coordinación efectiva entre autoridades han sido factores clave para revertir escenarios adversos.

“Nuestra baja en el ranking mundial y los mínimos históricos no son un accidente; son consecuencia de tener una Mesa de Seguridad que exige, propone y, sobre todo, da continuidad a lo que sí funciona”, afirmó.

Según lo expuesto en la sesión, Ciudad Juárez atraviesa su mejor momento en materia de seguridad, lo que ha contribuido a una mayor atracción de empresas e inversiones. En tanto, la capital del estado registró la menor incidencia delictiva de la última década.

Como parte de los compromisos adquiridos, empresarios acordaron ampliar la red de telefonía en la carretera Chihuahua–Parral para fortalecer la seguridad de los viajeros.

A la reunión asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya. También estuvieron presentes el director estatal de Ficosec, Arturo Luján; el coordinador de la Mesa de Seguridad de Cuauhtémoc, Mauricio Robles; la directora de Coparmex en Nuevo Casas Grandes, Lyzeth Cassini; y el coordinador del Observatorio Ciudadano de Ficosec, Alonso Domínguez.

Asimismo, acudieron los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Felipe González y David López, respectivamente; el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; y el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila.

