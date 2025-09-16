Desde Reynosa, Tamaulipas, el alcalde de esta ciudad fronteriza Carlos Peña Ortiz, dio el Grito de la Independencia de México y honró, por cuarta ocasión, a los héroes que al pueblo mexicano le dieron patria y libertad.

Por cuarta ocasión, porque fue reelecto para un periodo más en el gobierno municipal, y desde el balcón del Palacio de Gobierno, Peña Ortiz expresó:

"¡Vivan los Héroes que nos dieron Patria y Libertad; Viva Hidalgo, Viva Morelos, Viva Josefa Ortiz de Domínguez, Viva Allende, Viva Aldama, Viva la Independencia Nacional; Viva Reynosa, Viva Tamaulipas, Viva México, Viva México, Viva México!".

Le acompañó su esposa Alejandra Yelitza Garza, el Coronel Israel González Alatorre, representante del General DEM, Guillermo Arellano Morales, Comandante de la Octava Zona Militar.

Así como la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, y las diputadas y diputados Casandra Priscila De los Santos Flores, Claudia Alejandra Hernández Sáenz y Juan Carlos Zertuche Romero.

También estuvieron presentes líderes sindicales, de cámaras, asociaciones, representantes de la sociedad civil y más de 20 mil personas.

De la fiesta mexicana, los presentes disfrutaron de la música y canciones de la banda Los Recoditos, también los invitados especiales tanto de la sociedad civil como de las fuerzas castrenses.