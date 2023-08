Como parte de las protestas por visibilizar su lucha, este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las Madres Buscadoras de Sonora colocaron mantas en diversos puentes y lugares de la ciudad, pero "más tardamos en ponerlas que las autoridades en quitarlas", reprochó Ceci Patricia Flores Armenta.

La líder del colectivo que ha localizado a miles de personas desaparecidas muertas y con vida, comentó que llegaron más rápido a retirar las mantas que cuando se reporta una persona desaparecida.

Rendirse en esta lucha no es opción, es por amor, por el milagro de querer encontrarlos es que seguimos de pie y en una búsqueda incansable hasta encontrarlos, externó.

"Sólo queremos saber dónde están nuestros hijos, dónde están nuestros desaparecidos, donde los podemos encontrar, es lo único que queremos,lo único que buscamos", decía en algunas lonas.

Mientras que no estén en nuestros zapatos no entenderán jamás la magnitud de nuestro problema ni la necesidad tan grande que tenemos de volver a ver a nuestros hijos aunque sea en un puño de huesos y que necesitamos buscarles para encontrarles pic.twitter.com/F3RdCcUt4X — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) August 30, 2023

No culpamos al gobierno por desapariciones, pero si de su inacción: Ceci Flores

Ceci comentó que las Madres Buscadoras de Sonora están muy tristes porque no durmieron en toda la noche escribiendo las mantas que colocaron al amanecer.

"Trabajamos toda la noche las compañeras y yo haciendo las mantas, escribiendo con mucho dolor en nuestro corazón, llorábamos, nos consolábamos, volvíamos a escribir, así estuvimos toda la noche a las 5 de la mañana las empezamos a poner y para las 6.30 ya no había mantas".

Las lonas las pusimos este día del desaparecido en señal de paz, en señal de la lucha que tenemos incansable porque nuestros hijos estén de vuelta en casa, queremos visibilizar la ausencia, dijo.

"Aclaramos que en nuestras lonas no culpamos al gobierno de su desaparición, pero si lo culpamos de su inacción en la búsqueda e investigación porque si ellos hicieran búsqueda e investigación por nuestro desaparecidos, Marcos ya hubiera vuelto a casa porque yo les di toda la información necesaria para que mi hijo ya hubiera vuelto a casa pero no ha sido así".

"Y ante esta nula acción por parte de las autoridades, es que nos animamos en este día recorrer algunas partes de la ciudad poniendo unas pequeñas lonas".

Convocan a marcha por desaparecidos en Sonora

La lider del colectivo Madres Buscadoras de Sonora invitó a la marcha que realizarán este día a las 18.30 horas desde la plaza Emiliana de Zubeldía hasta el domo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

"Es una marcha pacífica, no vamos a rayar, no vamos a quebrar, no vamos a destrozar nada, solamente vamos a alzar la voz por los que el día de hoy no están en casa y que necesitamos llenar ese gran vacío que han dejado en nuestra vida y en nuestro corazón".

"Con mucho dolor, las madres y las familias de desaparecidos el día de hoy caminaremos por parte de la ciudad, pidiéndole a esas personas que saben dónde están que nos digan, que nos llamen al número de la página 6623-415616 que es un llamado anónimo, no les cuesta nada y le da la paz a una familia.

"No buscamos culpables, ni justicia solamente queremos traerlos de vuelta a casa", expresó Ceci Flores.

¿Quién es Ceci Flores?

La líder del grupo busca a su hijo Alejandro de 21 años de edad, fue privado de la libertad, el 30 de octubre del 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

La madrugada del 4 de mayo del 2019, hombres armados se llevaron a otro de sus hijos, Marco Antonio de 31 años.

La desaparición de los dos jóvenes motivó la creación del grupo de búsqueda.

Este colectivo es el más grande y con mayores resultados en el estado.

