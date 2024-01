Mérida.- A través de su cuenta de Facebook, la usuaria Daniela Arj denunció que una niñera azotó a su bebé.

Los hechos ocurrieron en un predio de Mérida, y la madre del pequeño difundió fotos de la niñera y un vídeo que muestra la agresión.

En la publicación, fechada el 9 de enero a las 12:15 horas, Daniela Arj compartió: "Atención mamás y señoras en búsqueda de nanas y enfermeras. Por favor no contraten jamás a la señora Ana María C.U., golpeó a mi bebé y lo azotó brutalmente en varias ocasiones", dijo.

La publicación añade: “Mi esposo y yo inmediatamente la sacamos de mi casa y aun así suplicó quedarse.... me dijo que no le quite la oportunidad de seguir trabajando porque yo la iba a exponer ante redes sociales".

El vídeo que ya fue compartido ampliamente ha generado indignación, ya que muchos comentarios señalan que se debe denunciar a la mujer.

En el video se observa que la niñera arropa al pequeño en una cuna, sin embargo, está inquieto por lo cual la mujer lo levanta y al regresar azota el rostro del menor contra el colchón, y se va de la habitación.





