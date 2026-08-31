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Cuernavaca, Mor. - Fuerzas castrenses y policías federales y estatales catearon tres domicilios en los municipios de Jiutepec, Cuautla y Yautepec y decomisaron droga, armas teléfonos móviles y dinero en efectivo, además detuvieron a siete personas, entre ellas a dos mujeres.
En Jiutepec, elementos de Fiscalía General de la República y Policía federal detuvieron a cinco personas, les aseguraron cuatro kilos de cristal, tres celulares, tres básculas, una pipa de cristal, una bicicleta, tres mochilas y dinero en efectivo.
Por separado, elementos de la Fiscalía Regional Oriente ejecutaron órdenes de cateo en Yautepec y Cuautla en inmuebles que eran aparentemente utilizados para el acopio y venta de narcóticos.
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En el operativo aseguraron a Yadira “N”, de 44 años; y Juan Antonio “N”, de 54 años; quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado para ser investigados.
Los peritos hallaron armas de fuego cortas, cargadores abastecidos, varias cajas con cartuchos útiles, celulares y una libreta, así como un paquete color negro envuelto en plástico transparente con material sólido color blanco característico a droga “cristal”, bolsitas con presuntas dosis de la misma droga y dos vehículos.
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Con el mandamiento judicial, personal de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó el operativo simultáneo que contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos.
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dmrr
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