Estados | 31-08-26 | 21:04 |

Cuernavaca, Mor. - Fuerzas castrenses y policías federales y estatales en los municipios de Jiutepec, Cuautla y Yautepec y decomisaron droga, armas teléfonos móviles y dinero en efectivo, además detuvieron a siete personas, entre ellas a dos mujeres.

En Jiutepec, elementos de Fiscalía General de la República y Policía federal detuvieron a cinco personas, les aseguraron cuatro kilos de cristal, tres celulares, tres básculas, una pipa de cristal, una bicicleta, tres mochilas y dinero en efectivo.

Catean tres domicilios y detienen a siete personas en Morelos; aseguran droga, armas y dinero. (31/08/26) Foto: Especial.
Catean tres domicilios y detienen a siete personas en Morelos; aseguran droga, armas y dinero. (31/08/26) Foto: Especial.

Por separado, elementos de la Fiscalía Regional Oriente ejecutaron órdenes de cateo en Yautepec y Cuautla en inmuebles que eran aparentemente utilizados para el acopio y venta de narcóticos.

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En el operativo aseguraron a Yadira “N”, de 44 años; y Juan Antonio “N”, de 54 años; quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado para ser investigados.

Catean tres domicilios y detienen a siete personas en Morelos; aseguran droga, armas y dinero. (31/08/26) Foto: Especial.
Catean tres domicilios y detienen a siete personas en Morelos; aseguran droga, armas y dinero. (31/08/26) Foto: Especial.

Los peritos hallaron , cargadores abastecidos, varias cajas con cartuchos útiles, celulares y una libreta, así como un paquete color negro envuelto en plástico transparente con material sólido color blanco característico a droga “cristal”, bolsitas con presuntas dosis de la misma droga y dos vehículos.

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Con el mandamiento judicial, personal de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó el que contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos.

dmrr

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