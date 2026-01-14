Culiacán. - La Fiscalía General de la República aseguró en dos casas que se mantenían en resguardo en la Privada Residencial Gran Canaria del Desarrollo Urbano de Tres Ríos, fusiles automáticos, un lanzagranadas, cargadores, cartuchos, equipos tácticos y tres camionetas con blindaje.

Al cumplimentar dos Órdenes Técnicas de Investigación en fincas que el pasado 10 de enero se pusieron bajo resguardo, al detectar que las puertas de acceso estaban dañadas y en su interior se lograba apreciar unidades blindadas y armas, se procedió a su inspección.

Lee también Apagón sorpresivo deja sin luz a comunidades rurales y zonas urbanas de Culiacán; CFE investiga causas

En la primera residencia se encontraron dos fusiles automáticos, un lanzagranadas calibre 40 mm, siete cargadores, una caja con 90 cartuchos calibre 9 milímetros, dos chalecos tácticos, un vehículo blindado Volkswagen línea Tiguan y cinco celulares.

La inspección en el segundo inmueble permitió localizar dos fusiles automáticos, un cargador con cartuchos calibre 7.62X 39mm, un vehículo Nissan línea Frontier y otro Audi línea Q5 con blindaje.

Foto: Coordinación Interinstitucional Sinaloa

El pasado sábado 10 de enero, la Policía Estatal Preventiva atendió un reporte ciudadano sobre personas armadas dentro de la Privada Residencial Gran Canaria, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, al llegar al sitio los civiles armados emprendieron la huida saltando por las bardas posteriores.

Al inspeccionar el conjunto habitacional observaron en la privada dos viviendas con daños en sus puertas de acceso, en cuyo interior se alcanzaban a ver estacionadas camionetas con blindaje y diversos objetos y armas de fuego, por lo que se solicitó su cateo.

Lee también Juicio por tragedia en Waldo's se reanuda; imputan cargos por homicidio culposo a la empresa

Tras la inspección en dicha privada habitación y en perímetros cercanos, se logró asegurar cuatro rifles automáticos, 19 cargadores abastecidos, 390 cartuchos útiles calibre 7.62X 39 mm, 421 cartuchos, para armas calibre 5.56X 45 mm, seis chalecos con dos placas balísticas cada uno de ellos, tres vehículos, un casco Kevlar y un total de 193 puntas de acero.

Todo lo asegurado en dicho conjunto habitacional privado y en su exterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra la investigación respectiva sobre el origen de las armas, cartuchos, equipos tácticos y la identidad de los propietarios de los tres vehículos que fueron asegurados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL