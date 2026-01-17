Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informó que, como resultado de un operativo interinstitucional, en Hermosillo se ejecutó orden de aprehensión a José Ahuítzotl “N”, de 43 años de edad, por el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía, derivada de una colaboración interinstitucional.

Dicha orden de aprehensión se encuentra relacionada con el homicidio de Ángeles Ojeda de Jesús, quien se desempeñaba como Director de Administración de Seguridad Pública Municipal de San José del Cabo, Baja California Sur.

Estos hechos ocurrieron el domingo 7 de septiembre de 2025 en las calles Q y F, de la colonia Villa Bonita, en San José del Cabo, Baja California Sur cuando Ángeles fue privado de la vida mediante agresión con arma de fuego al interior de un vehículo tipo SUV.

El operativo de captura se desarrolló en coordinación con la AMIC, Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de Baja California Sur, Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), consolidando un cerco táctico que permitió la neutralización del objetivo sin riesgo para la población ni para las fuerzas operativas

José Ahuítzotl “N” fue asegurado en el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, ubicado sobre el bulevar Jesús García Morales, al arribar en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la Ciudad de México.

La captura fue posible gracias al intercambio efectivo de información de inteligencia, labores de análisis táctico y seguimiento operativo entre autoridades estatales y federales, lo que permitió localizar, identificar y asegurar al imputado en un punto estratégico de tránsito nacional

Con esta acción, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora refrendó que no habrá refugio ni margen de impunidad para quienes atenten contra la vida, la seguridad pública y las instituciones, y ratificó su compromiso de perseguir y llevar ante la justicia a los responsables de delitos de alto impacto, mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado y la coordinación interinstitucional permanente.

