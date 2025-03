TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Agentes de seguridad apresaron a tres personas acusadas de secuestrar y asesinar a Perla Allison de 10 años. El cuerpo de la menor fue hallado entre los poblados Simón Bolívar y Ruíz Cortines en el municipio de Mapastepec, en la costa de Chiapas, una semana después de que fue plagiada, informaron autoridades, familiares y activistas.

La niña, originaria de la ranchería Victoria, un poblado de la zona alta de Mapastepec, desapareció el 13 de marzo, y de acuerdo con la denuncia de la tutora de la menor, se inició el protocolo de búsqueda y rescate.

Estas labores, indicó la Fiscalía General, consistieron en labores de investigación y operativos en Mapastepec y zonas aledañas, con apoyo de distintas áreas estratégicas de procuración de justicia .Finalmente se localizó "el cuerpo sin vida de la víctima".

Como resultado de la investigación, fueron identificados "todos los coautores materiales" que participaron en la privación de la libertad de la víctima, "quien perdió la vida durante su cautiverio como consecuencia de la acción de los involucrados".

El cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia correspondiente y la determinación de la causa del fallecimiento.

La bicicleta que Perla Allison recibiría de su padre José Luis, el día de su cumpleaños, el 22 de este mes, no fue posible, porque la niña fue hallada sin vida un día antes.

"Mi hija Perla Allison me pidió una bicicleta de regalo, el 22 de este iba a cumplir 10 años Yo se la prometí. Ya no se cumplió por que a ella le hicieron la vida que le hicieron, no es justo", afirmó el padre, con llanto contenido y voz entrecortada.

"No es justo lo que le hicieron a mi niña, la verdad estoy triste, muy triste. Es muy doloroso lo que siento. Yo estaba trabajando lejos para darle lo mejor a mis hijas, y para que me hagan eso.

"En Estados Unidos es duro lo que uno trabaja, se trabaja a fuerza, y para que ellos hagan eso con mi niña. Lo que quiero es que los refundan, que nunca salgan de donde estén, y que si hay otro responsable que pague también, afirmó el padre.

José Luis dijo que hay un prófugo. Que es el principal sospechoso y se espera que lo aprehendan. Exigió pena máxima para los responsables; sabemos que fueron detenidas 3 personas originarias del ejido La Victoria, de Mapastepec.

Su petición al gobernador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar es que instruya para que se aplique la ley a los responsables con penas máximas, y no haya impunidad. "Que no vuelvan a ver la luz en libertad". Que haya también medidas de seguridad para la familia de la víctima porque podría estar en riesgo.

La organización Mariposas Feministas repudió el secuestro y el deceso de la menor y exigió castigo legal contra los presuntos responsables.

Condenó además el femicidio de Teresa H., de 45 años, desaparecida el 10 de marzo en Mapastepec, y localizada muerta tres días después en ese municipio.

"Dos mujeres mapanecas fueron reportadas como desaparecidas, después sus cuerpos fueron encontrados. "¡La indiferencia mata!", "¡Al pueblo ni pan ni circo!, "¡Memoria ,verdad y justicia !", consignaron las activistas.





