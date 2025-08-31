Más Información

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones; se desborda el Río San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón

Pumas consigue una victoria in extremis ante Atlas; Aaron Ramsey se estrena como goleador

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

En redes sociales, se hizo viral un video del exgobernador de Querétaro, durante una riña en el bar Canta Corazón ubicado en la colonia Salitre de la capital queretana.

En la grabación, se observa cómo es que el exgobernador , golpeándolo en repetidas ocasiones hasta que ambos son separados.

Usuarios en internet acusaron a Domínguez de actuar bajo los efectos del alcohol y ante los hechos, el exgobernador dio su postura de los hechos.

Exgobernador de Querétaro responde sobre sus acciones

A través de su cuenta de Instagram, Francisco Domínguez aseguró que durante su estadía en el bar, una mujer perteneciente a su grupo de trabajo fue agredida en medio de una riña entre terceros, por lo cual, intervino para protegerla.

Dijo rechazar la, además de asegurar que la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos.

Bar lanza comunicado de los hechos

Este domingo 31 de agosto, el bar Canta Corazón condenó de la mima forma la violencia, y esclareció que los hechos derivaron de una riña en la que una fémina se vio agredida físicamente.

Comentan que su personal actuó para auxiliarla y de la misma forma colaborarán con las autoridades correspondientes.

Al igual que el exgobernador, el establecimiento ya presentó una denuncia a la Fiscalía con la persona agresora.

