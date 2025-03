Hombre que halló su camioneta en bar de Jalisco, tras mandarla al taller, arremete contra Ford; esto dijo

Por medio de redes sociales, el pasado 8 de marzo un joven llamado Tony Landeros viralizó su denuncia contra Ford Jalisco Motors, pues contó que había dejado su camioneta Ford Bronco en la agencia para una reparación mecánica y tenía pruebas de que le dieron mal uso estando bajo su cuidado.

Landeros relató que la agencia le cobró $54,138.36 pesos por la reparación de su vehículo, al pasar más de una semana en el taller, decidió rastrearlo por GPS y descubrió que se ubicaba en una zona de bares de Chapultepec en Guadalajara, Jalisco.

Molesto por la situación, en el video que se hizo viral, el joven documentó que siguió el trayecto de su camioneta y confrontó a las personas que iban a bordo, quienes resultaron ser menores de edad. Más tarde señaló que la empresa no asumió de inmediato la responsabilidad de lo sucedido, por lo que decidió acudir a instancias legales.

Hombre que halló su camioneta en bar de Jalisco arremete contra Ford

El 13 de marzo se llevó a cabo la primera mediación en la Profeco entre el dueño de la camioneta y la agencia, al salir de la supuesta reunión, Landeros expresó que no había llegado a ningún arreglo.

“El día de hoy tuve mi cita, aquí en Profeco a las 11 de la mañana con mis abogados. No se llegó a ningún acuerdo con Ford Jalisco Motors”, mencionó junto a sus abogados.

Aunado a ello, el 18 de marzo se realizó la segunda reunión, nuevamente sin un acuerdo, pues dijo haber sido plantado por Ford Jalisco Motors, además, hizo saber que en la mediación pasada, tampoco acudió ningún representante de Ford.

"Chicos, pues que creen me dejaron plantado nuevamente, estas no son ganas de arreglar. Dos veces van que me dejan plantado y el día viernes es mi última reunión con ellos", advirtió.









