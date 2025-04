Zacatecas.- Durante los debates que organizó el órgano electoral de Zacatecas para los aspirantes que buscan una magistratura en las próximas elecciones del Poder Judicial local, el candidato Adrián Rodríguez Rodríguez, reveló que “la función jurisdiccional le ha creado riesgos y ha sido amenazado de muerte”, por lo que sus familiares han sido “víctimas colaterales”.

Estas declaraciones fueron vertidas durante el segundo foro de debate que organizó el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), en las que participaron Amparo Jáuregui Durán, Manuel Hiriartt Altamirano y Adrián Rodríguez, quienes son candidatos a una magistratura de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Luego que los candidatos presentaron su experiencia en el ámbito jurídico y sus propuestas, al final, se les dio un tiempo para que emitieran un mensaje final y fue cuando Adrián Rodríguez dijo:

“Ya vieron que no soy un juzgador improvisado, no nací ayer, tengo 30 años en la función judicial, 23 como juez y los últimos 18 años soy juez penal (…) me han encomendado a resolver los asuntos de mayor impacto social y humano en la sociedad zacatecana, tuve el desafío de juzgar el asesinato del primer juez zacatecano que perdió su vida, descanse en paz, el juez Roberto Elías Martínez”.

Adrián Rodríguez Rodríguez, candidato a magistrado de Zacatecas (25/04/2025). Foto: Especial

Agregó: “La función jurisdiccional me ha creado riesgos, he sido amenazado de muerte: Carmen, mi esposa, Adrián, Aneth, Valeria y el extraordinario Santiago, han sido víctimas colaterales de esos riesgos, pero, aún con ello, aquí estoy”.

El caso del asesinato del juez Roberto Elías Martínez ocurrió el 4 de diciembre de 2022, cuando salió de su domicilio en el municipio de Guadalupe y hombres armados llegaron y le dispararon. Las investigaciones arrojaron que el crimen fue orquestado desde la cárcel por integrantes de un grupo criminal.

Este hecho fue retomado en el debate, donde el propio candidato reconoció que también él ha recibido amenazas de muerte, sin embargo, mencionó que pese a esas situaciones, decidió participar en la próxima elección extraordinaria local en la que se renovará el Poder Judicial local.

Candidatos que buscan una magistratura en las próximas elecciones del Poder Judicial en Zacatecas (25/04/2025). Foto: Especial

Por su parte, la candidata Amparo Jáuregui Durán, dijo que la renovación del Poder Judicial local es nueva realidad que da posibilidades a nuevos perfiles, al señalar que “en la reforma no se cuestionaba la capacidad técnica, ni jurídica de los juzgadores”, sino “la capacidad moral o el actuar moral de los juzgadores.

Señaló que tiene experiencia para la magistratura, porque ha trabajado en los tres poderes y destacó su actual responsabilidad como directora del Instituto de la Defensoría Pública.

Mientras que Christian Manuel Hiriartt dijo que conoce los retos que implica ser magistrado, ya que lo avala una trayectoria como defensor de abogado postulante, así como docente y capacitador en materia de justicia, lo que le permite conocer el trabajo que hay en ambas partes.

